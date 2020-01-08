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8 января • обновлено в 20:00
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"Звоночек всем террористам!" Трамп поставил ультиматум Ирану в своем заявлении

19.5т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова ввести мощные санкции против Ирана.

Об этом он сказал в среду, 8 января, в ходе обращения к народу. Военных мер против страны Трамп не анонсировал.

"Иран должен отказаться от своих амбиций по разработке ядерного оружия и прекратить финансировать терроризм", – призвал президент.

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Он добавил, что от ядерной сделки с Ираном, по примеру Америки, должны отказаться Европа, Китай и Россия.

"Я бы хотел попросить НАТО стать более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке", – отметил глава Соединенных Штатов.

"Звоночек всем террористам!" Трамп поставил ультиматум Ирану в своем заявлении

Трамп также сообщил, что при нападении Ирана на американскую военную базу никто не пострадал.

"Американцы при иранском ракетном ударе не пострадали. Система раннего предупреждения сработала отлично, помогла предупредить об атаке", – сказал он.

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Трамп также добавил, что пока он президент США, "Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие".

Что касается нашумевшего убийства иранского генерала, то Трамп назвал его террористом и подчеркнул, что "Сулеймани надо было нейтрализовать давным-давно". "Это звоночек всем террористам", – сказал он.

Американский лидер также предупредил, что у страны есть мощная армия и оружие. "У США есть "большие и мощные" ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами", – отметил он.

"Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории", - сказал президент.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Конфликт США и Ирана Убийство генерала Сулеймани
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
не важно погибли или нет тот факт что американские базы бомбили уже нонсенс когда такое было
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
мощный как помойка обоза))
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hunt andres
hunt andres
Никто не пострадал? А ВВС утверждает о 28 ушкваренных амерских вояках. Кому верить?
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