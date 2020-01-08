"Звоночек всем террористам!" Трамп поставил ультиматум Ирану в своем заявлении

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова ввести мощные санкции против Ирана.
Об этом он сказал в среду, 8 января, в ходе обращения к народу. Военных мер против страны Трамп не анонсировал.
"Иран должен отказаться от своих амбиций по разработке ядерного оружия и прекратить финансировать терроризм", – призвал президент.
Он добавил, что от ядерной сделки с Ираном, по примеру Америки, должны отказаться Европа, Китай и Россия.
"Я бы хотел попросить НАТО стать более вовлеченными в то, что происходит на Ближнем Востоке", – отметил глава Соединенных Штатов.
Трамп также сообщил, что при нападении Ирана на американскую военную базу никто не пострадал.
"Американцы при иранском ракетном ударе не пострадали. Система раннего предупреждения сработала отлично, помогла предупредить об атаке", – сказал он.
Трамп также добавил, что пока он президент США, "Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие".
Что касается нашумевшего убийства иранского генерала, то Трамп назвал его террористом и подчеркнул, что "Сулеймани надо было нейтрализовать давным-давно". "Это звоночек всем террористам", – сказал он.
Американский лидер также предупредил, что у страны есть мощная армия и оружие. "У США есть "большие и мощные" ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами", – отметил он.
"Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории", - сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После гибели иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
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