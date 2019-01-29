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''Выстрелил себе в голову'': Скабеева разразилась угрозами к Березе 

1.4тЧитать материал на украинском

Cенатор от Рязанской области РФ Игорь Морозов, который решил "защитить" российскую журналистку Ольгу Скабееву и вызвал на дуэль украинского нардепа Борислава Березу, поступил как "настоящий русский офицер".

"Дорогой Игорь Николаевич, товарищ полковник, этот Береза не стоит даже пуговицы на вашем кителе. Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", - написала пропагандистка Кремля в Instagram.

Скабеева также выразила "отдельное спасибо братскому украинскому народу".

"Если бы вы только знали, какое количество слов поддержки я получила из Украины. Спасибо друзья! Традиционно разделяем украинскую хулиганскую "власть" и чудесный украинский народ, который вынужден все это терпеть. Надеюсь, осталось недолго", - добавила она.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева, Instagram

Также пропагандистка решила напомнить заслуги Морозова: выпускник московского высшего общевойскового командного училища, Краснознаменного института КГБ СССР, полковник ФСБ России. Защищал Родину в самых горячих точках. Чемпион вооруженных сил России по военно-прикладному многоборью. Кролем переплывал Каспийское море, дважды - Черное море и барабанная дробь - Ла-Манш.

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Скандал со Скабеевой: Береза ответил на угрозы Кадырова

"А Береза - дружок Яроша, бывший спикер "Правого Сектора", - только языком мелет", - написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы Береза вступился за первого вице-спикера Украины Ирину Геращенко, когда Скабеева пыталась сорвать общение украинской делегации с журналистами.

  • Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху".

  • Также украинца вызвал на дуэль сенатор от Рязанской области Игорь Морозов.

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Персона
Борислав Береза
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Как все принялись держать за руки и ноги этого охвицера. Не волнуйтесь, будет, к сожалению, жить! Дерьмо, а тем более, трусливое и брехливое, не тонет. Но воняет.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
скубеева путинская сучка,путину ануслинг каждый день делает,на пару с мужем! Извращенное существо!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Луцюк Виталий, Она прежде всего женщина, независимо от её взглядов. А судя по тому как некоторые оправдывают поведение Берёзы, то я солидарен с мнением поляков, что украинцы это быдло
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