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"Выбросите эту шелуху": Путин оправдался по компромату на Трампа

2.5тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин посоветовал журналистам "выбросить шелуху из головы", отвечая на вопрос о компромате на президента США Дональда Трампа.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Белого дома в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, добавив, что якобы не знал о приезде американского коллеги в Россию. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Что касается каких-то компроматов. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву. Уважаемый коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится. Я с уважением отношусь к президенту Трампу, как к главе американского государства, но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве", - ответил Путин на вопрос журналиста.

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Он также рассказал, что на экономический форум в Санкт-Петербурге приехало более 500 бизнесменов США высокого ранга. Однако, глава Кремля не вспомнит их.

"Что вы думаете, что мы по каждому из них организовываем оперативную работу и собираем какой-то компромат? Большей ерунды себе трудно представить. Выбросите пожалуйста эту шелуху из головы", - добавил он.

Владимир Путин

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В свою очередь, Трамп не стал обвинять РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и отказался поддержать выводы спецслужб. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она", - отметил он, назвав позицию главы Кремля "сильной и мощной".

Кроме того, Трамп заявил, что сомневается в работе спецслужб США, задав несколько вопросов Федеральному бюро расследований.

"Мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер. Почему в ФБР сказали, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в Twitter и говорил об этом в социальных сетях: а где сервер? Я хочу знать, где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать - только задать вопрос", - сказал Трамп.

Он также назвал позором тот факт, что письма его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон просто исчезли из электронной почты: "33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что вопрос аннексии Крыма для России закрыт, но пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину.

Персоны
Владимир ПутинДональд ТрампХиллари Клинтон
Место
ФинляндияХельсинки
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
трампенко, давай третий тур, свободные украинцы доказали. что так можно.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
зачем Путину компромат на лучшего агента ФСБ?
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