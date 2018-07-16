"Выбросите эту шелуху": Путин оправдался по компромату на Трампа

Президент России Владимир Путин посоветовал журналистам "выбросить шелуху из головы", отвечая на вопрос о компромате на президента США Дональда Трампа.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой Белого дома в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, добавив, что якобы не знал о приезде американского коллеги в Россию. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

"Что касается каких-то компроматов. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву. Уважаемый коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится. Я с уважением отношусь к президенту Трампу, как к главе американского государства, но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве", - ответил Путин на вопрос журналиста.

Он также рассказал, что на экономический форум в Санкт-Петербурге приехало более 500 бизнесменов США высокого ранга. Однако, глава Кремля не вспомнит их.

"Что вы думаете, что мы по каждому из них организовываем оперативную работу и собираем какой-то компромат? Большей ерунды себе трудно представить. Выбросите пожалуйста эту шелуху из головы", - добавил он.

Владимир Путин скриншот

В свою очередь, Трамп не стал обвинять РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и отказался поддержать выводы спецслужб. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Президент Путин говорит, что это не Россия. Я не вижу причин, почему это должна быть она", - отметил он, назвав позицию главы Кремля "сильной и мощной".

Кроме того, Трамп заявил, что сомневается в работе спецслужб США, задав несколько вопросов Федеральному бюро расследований.

"Мне интересно, почему ФБР никогда не смотрели сервер. Почему в ФБР сказали, что они должны были рассмотреть то, что произошло в офисе Национального комитета? Я об этом писал в Twitter и говорил об этом в социальных сетях: а где сервер? Я хочу знать, где этот сервер, и что он есть. Исходя из этого, все, что я могу сделать - только задать вопрос", - сказал Трамп.

Он также назвал позором тот факт, что письма его конкурентки на выборах Хиллари Клинтон просто исчезли из электронной почты: "33 тысячи электронных писем просто исчезли, просто пропали. Это позор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что вопрос аннексии Крыма для России закрыт, но пообещал Трампу сохранить транзит газа через Украину.