"Выборы Путина" проиграны: оппозиционер озвучил тактику

Выборы президента России политически проиграны еще до их начала.

"Надо вести себя так, чтобы не чувствовать унижения, не чувствовать, что тобой манипулируют", - сказал "Обозревателю" российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

Гозман признался, что "колебался между двумя вариантами: не участвовать в выборах и пойти испортить бюллетень", и остановился на первом варианте. Заметив, что намерен побывать на избирательном участке за несколько минут до окончания голосования, чтобы убедиться, что никто не использовал его бюллетень – "хотя в Москве этого не будут делать, конечно", - заметил оппозиционер.

"Но я это делаю не для того чтобы повлиять на политическую ситуацию – я считаю, что политически мы уже проиграли", - пояснил он.

"Обозреватель" спросил, возможно ли назначение второго тура выборов в случае высокой явки, как это в интервью "Обозревателю" спрогнозировал старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар. "При всем уважении, мне это кажется совершенно нереалистичным", - ответил Гозман.

Как писал "Обозреватель", ранее Леонид Гозман заявил: последнее решение в отношении России правительства Великобритании в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля свидетельствуют о плачевном состоянии репутации РФ как государства.