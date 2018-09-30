''Вы заплатите!'' Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских разведчиков.

Такое заявление британский политик сделал во время выступления перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает Reuters. Хант подчеркнул, что Кремлю придется заплатить высокую цену, если РФ не будет придерживаться международных правил.

По его словам, Великобритания "собирается закрыть сеть в ГРУ".

Джереми Хант

"Если вы пытаетесь запугать эту страну [Великобританию], если вы применяете химическое оружие и не хотите играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - резюмировал Хант.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Россия пошла на дерзость в небе Великобритании. Два российских бомбардировщика, которые нарушили границы воздушного пространства, были перехвачены.