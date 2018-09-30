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ПолитикаЭкономика

''Вы заплатите!'' Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал покончить с сетью российских разведчиков.

Такое заявление британский политик сделал во время выступления перед членами правящей партии на съезде в Бирмингеме, передает Reuters. Хант подчеркнул, что Кремлю придется заплатить высокую цену, если РФ не будет придерживаться международных правил.

По его словам, Великобритания "собирается закрыть сеть в ГРУ".

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''Вы заплатите!'' Британия пригрозила Путину серьезным ударом по разведчикам

Джереми Хант

"Если вы пытаетесь запугать эту страну [Великобританию], если вы применяете химическое оружие и не хотите играть по международным правилам, то цена, которую вы заплатите, обязательно будет очень высокой", - резюмировал Хант.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Россия пошла на дерзость в небе Великобритании. Два российских бомбардировщика, которые нарушили границы воздушного пространства, были перехвачены.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Великобритания
Объекты
Россияполитика
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хуем по лбу-не оглушит?Мы еше можем за 1 час вообще избавить миp от ненужных остpовов
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Цимельман Филя,особенно ты с дивана можешь ,ногу поднимешь,поднатужися ииии как бабахнишь и люстры нет.
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1
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Цимельман Филя, Если Хрущев еше что-то мог, то вы просрали все, что могли! Сейчас - только громко пердеть.
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2
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
НИ_ХЕ_РА себе! Вот это напугал Путина! Вот это круто! У нас во дворе пацаны вот так же: " Да я как дам сейчас..."! А другой ему : " а я как дам сейчас" ! Киздец как страшно!
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3
2
2 из 4 ответов | показать все
Украинец Сергей
Украинец Сергей
Украинец Сергей,иди устройся на настоящую работу где платят деньги,а никак ты сейчас работаешь у царя на службе за тарелку собачей похлебки и косточку,со стола хозяина.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Michael Kuksov,пёс смердячий ты на карте хоть знаешь где находится Израиль,пиздун.Сидишь где-то в мухосранске в однушке, у родителей на шее за то на службе у царя.Иди устройся на настоящую работу пожродителей
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Графский Степан
Графский Степан
Похоже на истерику)). Но то что возьмутся за так называемый "Лондонград" не может не радовать))
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