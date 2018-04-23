Главная
УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Виктория Ивлева
Виктория Ивлева
Фотограф, российский журналист, волонтерВсе статьи автора

Вы вдыхали запахи мертвых тел?

1.1т

Мне очень часто пишут всякие гадости в ФБ про то, как я, циничная и подлая тварь, сижу в своей Москве и ничего не знаю про жизнь, и много что еще.

Иногда мне хочется спросить у этих людей: а вы видели в жизни хотя бы частичку того, что видела я моими собственными глазами, вы вдыхали запахи мертвых тел, вы смотрели на бредущие мимо толпы беженцев с голодными детьми и одуревшими старухами и понимали, проваливаясь от стыда, что никак и ничем помочь им не можете?

Новости
Ты не тряслась от ужаса четверть века! Тебя только с размахом обкрадывали

Не видели? Так вот, смотрите, это видела я. И не просто видела, но еще и снимала. Заир. 1994 г. Лагерь беженцев из Руанды. Французские солдаты руководят сгребанием трупов людей, умерших в лагере за ночь. Я публикую этот снимок впервые. И я единственный журналист из России, который это видел.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виктория ИвлеваВиктория Ивлева
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Виктории Ивлевой
Поделиться в Facebook

Наши блоги