Мне очень часто пишут всякие гадости в ФБ про то, как я, циничная и подлая тварь, сижу в своей Москве и ничего не знаю про жизнь, и много что еще.

Иногда мне хочется спросить у этих людей: а вы видели в жизни хотя бы частичку того, что видела я моими собственными глазами, вы вдыхали запахи мертвых тел, вы смотрели на бредущие мимо толпы беженцев с голодными детьми и одуревшими старухами и понимали, проваливаясь от стыда, что никак и ничем помочь им не можете?

Не видели? Так вот, смотрите, это видела я. И не просто видела, но еще и снимала. Заир. 1994 г. Лагерь беженцев из Руанды. Французские солдаты руководят сгребанием трупов людей, умерших в лагере за ночь. Я публикую этот снимок впервые. И я единственный журналист из России, который это видел.