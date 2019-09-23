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24 сентября • обновлено в 00:34
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"Вы украли мое детство!" Юная экоактивистка из Швеции разгромила мировых лидеров в ООН. Впечатляющее видео

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Шестнадцатилетняя школьница из Швеции Грета Тунберг, благодаря которой планета вышла на самый масштабный марш за климат, выступила с мощным заявлением к мировым лидерам.

Девочку пригласили на саммит ООН по климату. Видео эмоциональной речи активистки опубликовали на странице организации в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мое послание состоит в том, что мы следим за вами. Это все неправильно. Я сейчас должна просто ходить в школу по другую сторону океана. Теперь вы решили обратиться к нам, молодым людям, за надеждой. Да как вы смеете? Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями! Люди страдают, люди умирают, гибнут экосистемы, многие виды на гране исчезновения, а все, о чем можете говорить вы это деньги и сказки про рост экономики!" – возмутилась юная экозащитница.

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Грета Тунберг разгромила мировых лидеров в ООН

Грета Тунберг разгромила мировых лидеров в ООН

vox.com

Грета со слезами на глазах призвала мировых лидеров перестать заявлять, что они делают достаточно для борьбы с загрязнением окружающей среды.

"В течение 30 лет наука предельно ясно указывала на опасность глобального потепления. Вы говорите, что понимаете, насколько серьезна проблема. Но я отказываюсь верить в это: если бы вы все понимали и продолжали бездействовать, это было бы злодеянием", – сказала она.

Трамп на саммите по климату

Трамп на саммите по климату

SkyNews

"Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. И если вы нас обманете, мы никогда не простим. Мир просыпается. Перемены наступают, хотите вы этого или нет", – резюмировала она.

Грета Тунберг разгромила мировых лидеров в ООН

Грета Тунберг разгромила мировых лидеров в ООН

vox.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее впервые в истории в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

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Тема
Глобальное потепление
Тег
климат
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Нашли дурочку, на вешали лапши на уши, - а той лишь - бы школу прогуливать! А страшилка - настоящая гэйропэйка...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Да сцали они на тебя с большой колокольни. Когда злобную карлицу Олбрайт, бывшую в свое время госсекретарем США спросили..... "Мы слышали, что от санкций против Ирака погибло больше полумиллиона детей. Больше, чем в Хиросиме. И как вы думаете, оправдано ли это?..... Олбрайт: Я думаю, это очень сложный выбор. Но я считаю, что это оправдано."......О чем блеет эта жертва пиара, взывая к совести этих людей?
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