''Введи войска!'' В Австрии кинули за решетку высокопоставленную фанатку Путина

В Австрии приговорили к 14 годам тюремного заключения сепаратистку Монику Унгер, известную призывом к президенту России Владимиру Путину ввести войска и передать ей власть.

Уголовный суд Граца признал ее виновной по нескольким пунктам обвинения, в том числе в осударственной измене, сообщает Sаlzburger Nachrichten.

Унгер является основательницей радикального движения "Конфедерация Австрии", которое выступало за государственный военный переворот и назначение австрийки президентом страны.

Моника Унгер nextquotidiano.it

Помимо нее, еще 13 членов антигосударственной организации оказались за решеткой. "Заместитель" Унгер, 71-летний бывший офицер полиции, получил 10 лет заключения, остальные – от 9 месяцев до 3 лет.

Суд Граца Erwin Scheriau

Судья заявил, что приговор должен сигнализировать, что преступления против государства будут наказываться со всей строгостью.

Erwin Scheriau

Erwin Scheriau

Erwin Scheriau

Напомним, членов "Конфедерации Австрии" арестовали весной 2017 года. По данным австрийской прокуратуры, всего на территории страны насчитывают около 2700 участников нелегальной организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. 70-летний житель Зальцбурга 20 лет передавал данные и получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

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