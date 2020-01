Настоящий ад! В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль: впечатляющие кадры взрыва

В Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, который называют одним из крупнейших в мире.

Извержение сопровождалось мощным взрывом, кадры которого опубликовали очевидцы в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как уточняет Watchers.news, взрыв произошел в 12:31 9 января. В результате над вулканом появились облака пепла с первоначальным подъемом до 11,3 км над уровнем моря. В окрестностях из-за ЧП объявили желтый уровень опасности.

Отмечается, что из-за извержения лава была разбросана на расстояние 1 км от края кратера. Также было зафиксировано вулкано-тектоническое землетрясение.

Попокатепетль – это активный стратовулкан, расположенный в 70 км к юго-востоку от столицы Мехико. Он входит в десятку самых высоких в мире. Последнее извержение вулкана началось 25 декабря, однако его пик пришелся на 9 января.

Officials in Mexico issued an alert for the area around San Nicolás de los Ranchos and urged people to stay away after reports of tremors and explosions of ash and debris at the Popocatépetl volcano. https://t.co/phXrLxrxT8 pic.twitter.com/VXe7JKmRRZ