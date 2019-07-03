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"Вторглись в чужую страну!" На росТВ обвинили Украину в оккупации

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Пытаясь оправдаться за преступные действия России на Донбассе и в Крыму, путинский пропагандист Евгений Попов обвинил Украину в оккупации Ирака.

Так, он лицемерно назвал вмешательством во внутренние дела чужого государства участие украинских военных в миротворческих миссиях. Наглые претензии в адрес жертвы страны-агрессора рупор Кремля озвучил в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Евгений Попов

Евгений Попов

Скриншот видео

"Ведь Украина просто позабыла кое-что в своей истории. А вы когда Саддама Хусейна свергали в Ираке, что делала украинская власть? Вы отчуждали чужую территорию! Вы вторглись в чужую страну, там вас не ждали, вот эти несколько десятков украинских войск! Сколько вы еще положили там людей?! Вы вторглись! Вы же говорите про новую нормальность!" – взорвался лживыми обвинениями Попов.

Однако ему возразил экс-нардеп Украины Александр Ковтуненко, спросив, что, в таком случае, Россия делает в Сирии.

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В этот момент в спор вмешалась вторая скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева. "Боремся с терроризмом на дальних рубежах", – огрызнулась она на слова украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил массированным вторжением российской армии на Донбасс. Гость его студии, в свою очередь, и вовсе заявил, что все это будет сопровождаться авиабомбардировками.

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Темы
российская пропагандаВойна в Ираке
Место
Россия
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