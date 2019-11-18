Россия не ставила свои условия по саммиту в "нормандском формате", на котором в Париже 9 декабря должны встретиться главы РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Такое заявление в понедельник, 18 ноября, сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает пропагандистский телеканал RT.

"Если все четыре страны-участницы "нормандского формата" готовы встречаться 9 декабря – значит условия созрели. Мы ведь не выдвигали какие-то искусственные требования к проведению этой встречи", – поделился он.

Лавров сделал заявление о саммите "нормадского формата"

Таким образом министр ответил на вопрос о том, значит ли, что согласованная дата саммита показывает выполнение всеми странами условий Кремля.

По словам Лаврова, единственное, чего добивалась Россия – это, "чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения", принятые в 2015 и 2016 годах.

"При правительстве, которое было создано президентом Зеленским, удалось решить не решавшиеся годами вопросы, включая разведение сил и средств в Станице Луганской, ликвидацию нарушений, которые были допущены Вооружёнными силами Украины на двух других участках, которые были обозначены в "нормандском формате" как подлежащие разведению сил и средств. И были приняты действия, которые позволили наконец закрепить официально с подписями всех сторон "формулу Штайнмайера", – высказался в духе пропаганды Лавров.

Напомним, ранее в Кремле официально подтвердили участие в саммите "нормандской четверки" 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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