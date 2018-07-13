"Я заглянул ему в глаза и увидел его душу"…

Прошло 17 лет. Сказавший эти слова давно ушёл на покой, ему на смену пришёл другой, которого уж почти как 2 года сменил нынешний. Тот, про которого эти слова были сказаны, по прежнему в обойме и в том же качестве.

В предстоящий понедельник, 16 июля, они встретятся в Хельсинки. Сменяемый с незаменимым. У обоих репутации крепких орешков. Но заочные высказывания обоих относительно друг друга позволяют верить в их взаимную симпатию. Это даёт основание для надежды, что сменяемый крепкий орешек, заглянув в глаза незаменимому, также увидит его душу и проникнется.

Сомнение вызывает лишь факт, что тот, который глядел в глаза в 2001 году, был потомственным политиком из семьи аристократов. Нынешний же - мужлан мужланом! Может, ведь, в глаза то заглянуть, да и плюнуть в душу.