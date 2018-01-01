Вспомнит каждый: 2017 год показали в знаковых фото

В 2017 году состоялось множество знаковых событий, которыми он запомнится, - прошла инаугурация президента США Дональда Трампа, кровавые бои в Сирии и отгремели взрывы в Калиновке.

Журналисты показали уходящий год в ярких фото, передает "Радио Свобода".

Празднование Маланки - неотъемлемая часть жизни жителей Красноильская, что на Буковине. Целый год они готовят маски, оружие и музыкальные инструменты, делают из соломы огромных медведей и изучают песни и танцы. 13 и 14 января Маланка заходит в каждый дом, чтобы прогнать со двора злые силы, поздравить хозяев с праздником и получить вознаграждение.

Спасатели на месте аварии грузового самолета в селе в Кыргызстане, в результате которой погибли 35 жителей и четыре члена экипажа. 16 января 2017.

44-й президент США Барак Обама приветствует своего преемника Дональда Трампа во время его визита на чай к семье Обамы в Белом доме в Вашингтоне еще до того, как состоялась инаугурация Трампа. 20 января 2017.

Ране, трансгендерный человек, улыбается во время подготовки к вечеринке в Пешаваре, на северо-западе Пакистана, 22 января 2017 года.

Танки во дворе многоквартирного дома в городе Авдеевке, недалеко оккупированного российскими войсками селами Донецкой области, 1 февраля 2017 года.

4-летний мальчик, приехавший из Афганистана, моется зимой у старого вагона, где он нашел убежище вместе с другими мигрантами в Белграде, Сербия, 11 февраля 2017.

Беженка из Сирии бара Гадж Халаф (слева) целует отца Халеда, в то время как ее мать Рок (справа) плачет, по прибытии в международный аэропорт ОьХеер в Чикаго, штат Иллинойс в США, 7 февраля 2017 года. Им долго не удавалось приехать из-за ограничений на въезд в США граждан семи мусульманских стран, включая Сирию.

Люди огоньками экранов мобильных телефонов протестуют против планов смягчения антикоррупционных законов в Бухаресте, Румыния, 26 февраля 2017.

Мужчина несет на руках свою дочь и плачет, подходя с подконтрольной группировке "Исламское государство" части Мосула к позициям иракских сил. 4 марта 2017.

Митинг против "Закона о дармоедов", Минск, Беларусь, 15 марта 2017 года. Тысячи белорусов протестовали против закона, который вводил дополнительные налоги для безработных людей.

Российские спецназовцы задержали протестующих, Москва, 26 марта 2017 года. Более тысячи человек арестовали тогда в разных городах России во время крупнейших антиправительственных протестов за много лет.

Военная и ее ребенок посещают выставку цветов, является частью торжеств, посвященных 105-летию со дня рождения покойного бывшего руководителя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 16 апреля 2017 года.

Сирийский человек несет тело мертвого ребенка. Как позже выяснило расследование ООН, это была химическая атака сирийских правительственных ВВС против удерживаемого повстанцами города Хан-Шейхун. 4 апреля 2017

Финалисты радуются выходу в финал песенного конкурса "Евровидение-2017" на сцене после соревнований в первом полуфинале. В этом году конкурс состоялся в Киеве, в Международном выставочном центре.

Представители Европарламента и Совета Европы 17 мая 2017 подписали документ в Страсбурге, который формализует долгожданное соглашение о либерализации визового режима с Украиной. Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, заявил, что подписание соглашения является знаковым событием в истории Украины.

Пламя и дым охватывают жилой дом в Лондоне, 14 июня 2017 года. В огне погиб 71 человек, включая детей. В декабре началось официальное расследование причин катастрофы.

Президент России Владимир Путин впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20 в Гамбурге, Германия, 7 июля 2017.

Усэйн Болт (в центре) с Ямайки реагирует, получив травмы во время финала мужской эстафеты 4 × 100 метров на международном чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, 12 августа 2017.

Военные Польши на параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины, 24 августа 2017 года. Впервые по Крещатику прошли парадом не только украинские военные, но и представители армий стран НАТО. А в Киев прибыли министры обороны разных западных стран, в том числе министр обороны Соединенных Штатов Америки Джим Мэттис.

Афганские полицейские пытаются спасти ребенка во время атаки боевиков на шиитскую мечеть в Кабуле, 25 августа 2017.

Как сообщал "Обозреватель", ранее компания DigitalGlobe представила ключевые события 2017 года, заснятые сотнями спутников в космосе.