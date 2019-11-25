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25 ноября • обновлено в 11:49
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Всплыли новые факты о роли Байдена в скандале с Украиной

1.8т
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Комитет по разведке Палаты представителей США получил важные аудио- и видеозаписи, связанные с украинским скандалом вокруг дела конкурента президента Штатов Дональда Трампа на выборах – Джо Байдена.

Доказательства предоставил арестованный Лев Парнас, известный как клиент адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Отмечается, что предоставленные материалы в частности связаны с усилиями Вашингтона заставить Киев расследовать дело семьи Байдена.

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Руди Джулиани и Дональд Трамп

Руди Джулиани и Дональд Трамп

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В частности, Парнас предоставил записи в ответ на повестку Конгресса. Среди прочего в распоряжении комитета по разведке Палаты представителей оказалась материалы на английском и украинском языках. Некоторые из них содержат обсуждения между Джулиани и Трампом.

Кроме этого, часть документов уже находится в распоряжении федеральных следователей в Южном округе Нью-Йорка. Как утверждают источники СМИ, именно поэтому они не могут быть переданы Конгрессу.

В то же время адвокат Парнаса Джозеф Бонди отказался комментировать заявления его подзащитного.

"Мистер Парнас громко и публично заявил о своем желании выполнить ранее выданную повестку и предоставить комитету по разведке палаты представителей правдивую и важную информацию, которая способствует правосудию, а не препятствует ему", – цитирует телеканал слова правозащитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственный департамент США опубликовал около 100 страниц документов, которые касаются отношений Белого дома с Украиной. Согласно им, личный юрист президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и госсекретарь Майк Помпео могли обсуждать кампанию по дискредитации посла США в Киеве Мари Йованович.

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Автор
Дина Баронова
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Кастрюли вы этому больному бо баксу скинулись,чтоб оно ушло на пенсию.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять чубатых поставят на колени и будут драть до потери памяти.
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Хо Хол
Хо Хол
#нерабы
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