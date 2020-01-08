Все погибли! Выяснилась судьба пассажиров рухнувшего в Иране украинского самолета

Все 167 пассажиров рухнувшего под Тегераном в Иране украинского самолета Boeing 737 погибли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское ТВ.

Самолет пробыл в воздухе несколько минут и разбился сразу после взлета. На место крушения сразу отправили спасательные службы, однако следов выживших обнаружено не было.

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 4:44 он перестал подавать сигналы.

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