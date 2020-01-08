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8 января • обновлено в 08:37
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Все погибли! Выяснилась судьба пассажиров рухнувшего в Иране украинского самолета

28т
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Все 167 пассажиров рухнувшего под Тегераном в Иране украинского самолета Boeing 737 погибли.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское ТВ.

Самолет пробыл в воздухе несколько минут и разбился сразу после взлета. На место крушения сразу отправили спасательные службы, однако следов выживших обнаружено не было.

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Все погибли! Выяснилась судьба пассажиров рухнувшего в Иране украинского самолета

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 4:44 он перестал подавать сигналы.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
разбился самолет самолет
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Комментарии
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Неужeли тут Путинa не приплeтут ???
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1
1
Ильич Владимир
Ильич Владимир
До сих пор нет данных ни кто летел ни куда летели .... украинцам видно все равно ...
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0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Зелeнский поддeржал CША в кoнфликте с Ирaком и Ирaном ....у мeня всё..
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3
1

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