Все погибли! Выяснилась судьба пассажиров рухнувшего в Иране украинского самолета

Все 167 пассажиров рухнувшего под Тегераном в Иране украинского самолета Boeing 737 погибли.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское ТВ.
Самолет пробыл в воздухе несколько минут и разбился сразу после взлета. На место крушения сразу отправили спасательные службы, однако следов выживших обнаружено не было.
РИА Новости
Как сообщал OBOZREVATEL, о падении самолета стало известно рано утром. В 4:44 он перестал подавать сигналы.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.