"Все ахнули": Лаврова и Помпео поймали на внеплановой встрече в Мюнхене

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 14 февраля, встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Мюнхене (Германия), где проходит ежегодная конференции по безопасности.

Об этом со ссылкой на источник в российской делегации сообщает "РИА Новости". "В Мюнхене состоялась краткая встреча Лаврова с Помпео", – отметил собеседник.

Подчиненная Лаврова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила переговоры, опубликовав фото из кулуаров.

Помпео встретился с Лавровым в Мюнхене Facebook Марии Захаровой

"Помпео вышел от Лаврова, произнеся на весь коридор "Good luck". Стоявшие у российской переговорной комнаты участники Мюнхенской конференции так и ахнули. Мало кому сейчас американцы желают что-то хорошее", – написала она в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Мюнхенской конференции безопасности первое заявление было посвящено Украине. Кроме того, участники мероприятия согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на территории нашего государства, а также в евроатлантическом регионе.

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