Чем дольше продолжается каденция президента США, тем больше становится понятно, что это – совершенно необычный случай в истории страны. Ведь мы привыкли к восприятию американцев, как нации, которая чуть что – отстаивает свои интересы в суде, а их прагматизм имеет первостепенное значение. Это значит, что им можно "лепить горбатого" только до какого-то момента и при этом надо еще выбирать людей, склонных к восприятию этого.

У О.Генри есть новелла "Развлечения современной деревни", которая передает суть американцев, которая укоренилась в моем собственном сознании. Я не был в Штатах и близко не общался с американцами, но это не значит, что собственное представление не на чем строить вообще. Вот эта новелла еще с юного возраста и стала камертоном.

В новелле речь идет о том, что пара благородных жуликов, Энди Таккер и Джефф Питерс, попали в какую-то глубинку, уходя от преследователей по предыдущему делу, и пока надо было немного отсидеться, решили сбить денег с одного из местных процветающих фермеров. Первым к нему отправился Питерс и пытался ему всучить какие-то акции и что-то там еще. Но у фермера был телеграф и он быстро установил, что это – фальшивка.

Номер не сработал и с фальшивым золотом. На следующий день на "охоту" отправился предшественник Остапа Бендера Энди Таккер и вернулся с уловом. Своему коллеге он пояснил, что облапошить "деревенщину" так и не удалось, а деньги он получил от игры в наперстки. Причем, фермер понимал, что Таккер мошенничает, но расстался с деньгами просто из удовольствия от созерцания этого мошенничества.

Новости Вся правда про армию США

В общем, если у кого-то совсем тяжело на душе, возьмите сборник этих маленьких рассказов и гарантированно найдете то, что заставит вас выдохнуть и спокойно нащупать точку опоры.

Но вот сейчас в Штатах происходит нечто не слишком вписывающееся в мое представление об американцах. Возможно, сказывается отсутствие иммунитета от совковой заразы, и поэтому они просто не могут уложить у себя в голове то, что ими манипулируют на таком примитивном уровне, что даже наперстки будут в сравнении с этим высшим пилотажем.

В самом деле, они имеют президента, за которым тянется такой тугой шлейф скандалов, что его просто сравнивать не с чем. Причем, так было до его прихода в Белый дом, это продолжается и сейчас. Но это – половина беды, вторая половина состоит в том, как он поясняет все это и более того, что эти пояснения американцы считают удовлетворительными.

Так, расследование Мюллера, эпопея с импичментом и скандалы поменьше он списывает на происки демократов, ФБР и спецслужб, которые плетут против него заговор и хотят его свергнуть. Более того, он идет дальше и конкретно указывает на того же Обаму, который приказал спецслужбам рыть под него. В ход идут другие конкретные "подробности", которыми он аргументирует наличие заговора против себя.

И вот этих пояснений становится все больше. А ведь мы прекрасно помним, как все было в совке. Троцкисты, бухаринцы, эсэры, меньшивики и прочие становились пугалом, которое оправдывало все неудачи или подозрительные деяния совкового руководства. Тут происходит примерно то же самое, "враги плетут заговор". Тем не менее, Штаты – не совок, и все эти обвинения и утверждения Трампа касательно заговора были собраны вместе и министерство юстиции США провело свое расследование всех фактов, которые Трамп ежедневно вбрасывает в публику, с настойчивостью отбойного молотка.

Новости Черный четверг для США

И вчера генеральный инспектор министерства юстиции США опубликовал отчет о расследовании, проведенном на основании публичных заявлений Трампа о заговоре. Согласно данным, собранным в ходе расследования, ничего из того, что Трамп рассказывает на публику – не подтвердилось.

А это означает, что президент США не просто беспочвенно раздувает тему заговора, но и открыто лжет об участии в нем конкретных лиц, органов и организаций. Казалось бы, такое позорище должно стать основанием для того, чтобы чубчик сказал: "Я устал, я ухожу". Но ничего подобного не происходит. У Трампа заявляют, что это расследование – фигня и заговор все равно есть, и часть публики принимает эту позицию как героическую борьбу Трампа с заговором.

В общем, тактика "Божьей росы" шагает по планете, а не только по Украине, и остается надеяться, что эта желтая полоса наконец-то закончится. Иначе просто не может быть.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!