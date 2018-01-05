"Враг для самого себя": политолог объяснил "любовь" Трампа к Путину

Президент США Дональд Трамп до сих пор не критиковал главу РФ Владимира Путина, потому что руководствуется бизнес интересами.

Об этом идет речь в блоге американского политолога Питера Залмаева, опубликованном на "Обозревателе".

"В 2017-ом в США завязалось много клубков проблем, которые будут развязываться не только в этом году, но и в следующие два-три года. Сейчас расклад сил таков, что говорить об импичменте Трампа рано. А если уж об этом и говорить, то он необязательно ведет к отставке. За импичмент большинством должна голосовать Нижняя палата, а уже для отставки президента нужно голосование в 70% перевес "за" в верхней палате в Сенате", – написал он.

По словам политолога, речи об импичменте вообще не может быть, пока обе Палаты находятся у республиканцев. Залмаев считает, что многое зависит от результатов расследования о связях окружения президента США с Россией, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Он подчеркнул, что Трамп показывает себя как неопытный политик, который является главным "врагом для самого себя". По мнению политолога, американскому главе вредят частое импровизаторство и импульсивность, несмотря на то, что он умеет играть на толпу.

"Конечно же, нельзя упомянуть тот факт, что американский президент не спускает пальцев со своего смартфона, которые в любую минуту готовы выпустить очередной твит. Пока никому из его окружения не удалось посадить Трампа на твитер-диету", – сказал политолог.

Однако, по его словам, до сих пор все удивляются, почему Трамп не произнес ни одного слова критики в адрес Путина.

"Из-за этого плодятся теории о давнем сотрудничестве бизнесимперии Трампа с российскими бизнесменами. Известно, да и сам Трамп об этом неоднократно хвастался, что российские олигархи покупали у него недвижимость", – сообщил Залмаев.

Он отметил, что у Трампа были строительные интересы в других постсоветских странах. Поэтому растут подозрения, что президент США в своей политике руководствуется бизнес интересами.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в американском издании рассказали, после чего возникли подозрения о связях Трампа с Кремлем.