Впервые за 60 лет на Кубе выбрали не Кастро: что известно о новом главе

Национальная ассамблея Кубы в четверг, 19 апреля, почти единогласно выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого занимал должность первого вице-председателя органа.

Таким образом впервые с 1959 во главе Кубы стоит лицо не из семьи Кастро, сообщает официальный сайт Cubadebate.

57-летнего Мигеля Диаса-Канеля, единственного претендента на должность, поддержали 603 из 604 членов Национальной ассамблеи. Он стал председателем Государственного совета Кубы после окончания полномочий его предшественника Рауля Кастро. Последний должен был покинуть пост еще два месяца назад, однако не делал этого из-за "чрезвычайных обстоятельств" в связи с последствиями урагана "Ирма" на острове в сентябре 2017 года.

Диас-Канель отдал дань уважения своему предшественнику Раулю Кастро, уверяя, что он останется "во главе революционного авангарда" и "примет основные решения для настоящего и будущего" острова, пишет La Reppublica.

Он заверил кубинцев, что они могут рассчитывать на "опыт и лидерство" КПК, наследие мышления Фиделя Кастро и пример его брата Рауля.

Что касается "актуализации экономической и социальной модели" Кубы, Диас-Канель сказал, что готов совершенствовать системе. При этом он не вдавался в подробности.

В то же время в отношении внешней политики новый кубинский лидер заверил, что он останется "неизменным".

"Куба не идет на уступки: мы никогда не откажемся от наших принципов из-за давления или угроз", - заверил он.

Отмечается, что новый глава госсовета Кубы - сын инженера и учительницы, по специальности - инженер-электроник. Он служил в Революционных вооруженных силах страны, участвовал в "интернационалистической миссии" в Никарагуа, а также был в рядах Союза молодых коммунистов.

Как сообщал "Обозреватель", Трамп отменил решение Обамы о нормализации отношений с Кубой.