Впереди "пробуксовка": России предрекли проблемы из-за Путина

В следующие шесть лет президентства Владимира Путина Россию ждет "пробуксовка" экономики и усиление "железного занавеса" с другими странами.

Для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем, власти будут использовать победоносную риторику без реальных результатов. Такую точку зрения высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в своем блоге на OBOZREVATEL.

"Экономика будет постоянной темой для разговоров, и мы там будем иметь постоянную пробуксовку. За последние 10 лет средний темп роста экономики был меньше 1%, что, конечно, никуда не годится. Но вряд ли он существенно усилиться до тех пор, пока власть находится в рамке ценностных установок Владимира Путина", ― написал он.

Также, по мнению политолога, Россия будет продолжать агрессию в Украине.

"Не жду каких-то внешнеполитических авантюр, но и отступления тоже не жду. В Украине будет продолжаться тоже самое, что и сейчас. Будет вялотекущий и постоянно тлеющий конфликт. Давление на Украину не ослабнет через любые возможные и доступные способы", ― написал Орешкин.

Как писал OBOZREVATEL, в сети заметили очередная уловка команды президента России Владимира Путина. В частности, на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.