Возвращение России в G8: Япония ответила на заигрывания Трампа к Путину

Правительство Японии готово на саммите G7 обсудить возможность возвращения России в G8.
Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.
"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу (24 августа) в Биаррице, тему возвращения России в G8", – говорится в сообщении.
Источник отмечает, что японские власти "понимают важность вовлечения России в важные международные дела". Официальный Токио принял к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа относительно России и "Большой восьмерки".
Трамп и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.
Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.
Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".
В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".
Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.
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