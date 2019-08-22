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Возвращение России в G8: Япония ответила на заигрывания Трампа к Путину

1.6т Читать материал на украинском

Правительство Японии готово на саммите G7 обсудить возможность возвращения России в G8.

Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в МИД Японии.

"По данным источников в японском МИД, власти Японии открыты к тому, чтобы обсудить на саммите лидеров G7, который начнется в субботу (24 августа) в Биаррице, тему возвращения России в G8", – говорится в сообщении.

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Источник отмечает, что японские власти "понимают важность вовлечения России в важные международные дела". Официальный Токио принял к сведению недавние заявления президента США Дональда Трампа относительно России и "Большой восьмерки".

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

  • Также появилась реакция президента Украины Владимира Зеленского на идею возвращения России в G8.

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Место
Япония
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Mega Death
Mega Death
Самое смешное, что в России понимают, что такие предложения просто так не делаются. Эти западные проститутки наверняка попросят за это , каких то уступок. России это зачем нужно? Какая выгода от участия в клубе, который будет тебя ограничивать?
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Южный Гарик
Южный Гарик
У коклядей второй день рвет пуканы от этой темы, хотя Россия заявила, что не рвется в эту организацию и нам интереснее формат двадцатки...
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филипп филипыч
филипп филипыч
у японцев свои интересы (острова) и уж точно им ПОФИГ тема крыма)
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