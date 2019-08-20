Возращение России в G8: Трамп высказал свое мнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Своей позицией поделился он во вторник, 20 августа, на встрече с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, которая прошла в Белом Доме, передает CNN.

"Мы говорим о России, потому что я был на многочисленных встречах G7. Я думаю, что целесообразно было бы иметь там и Россию", – сказал он.

Трамп поддержал возвращение России в G8

"Если бы кто-то предпринял какие-то шаги, я бы с удовольствием об этом подумал", – добавил Трамп.

Кроме того, американский президент заявил, что его предшественник Барак Обама поддержал в 2014 году исключение России из группы ведущих промышленных стран по той причине, что его "перехитрили".

"Я думаю, президент Обама – Путин перехитрил его – не видел в России ничего хорошего, поэтому и хотел, чтобы она вышла", – пояснил Трамп.

Встреча Трампа и Йоханисса в Белом Доме

Трамп выступил за возвращении России в "восьмерку"

Трамп призвал вернуть Россию в G8

Отметим, это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов "восьмерки" – Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии – состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

Примечательно, что накануне тему возвращения России в G8 на встрече с президентом России Владимиром Путиным затронул глава Франции Эммануэль Макрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп уже заявлял в июне 2018 года перед предыдущим саммитом, что выступает за возвращение России в G8. Тогда премьер Италии Джузеппе Конте поддержал заявление Трампа, тогда как президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7 на G8 с возвращением в него России.

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