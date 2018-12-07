Помните, я писал о проекте художественного фильма в жанре черной комедии о Путине . Сценарий пишется. Вот, например, пару эпизодов на документальной основе.

Эпизоды 13-14

(по мотивам мемуаров учительницы Путина В.Д. Гуревич)

Дети под предводительством учительницы откармливают уток на убой для столовой в летнем лагере при школе. Вове лет двенадцать. Он тоже кормит утку и тихонько шепчет ей: "скоро мы тебе, глупой, отрубим башку, ощипаем и зажарим". Зло смеется.

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Через некоторое время пришло время забить уток. Группа детей прибегает к учительнице: "Как же их убить, они же наши друзья". Учительница смущена и не знает, что ответить. Вдруг из задних рядов выходит маленький Вовочка (под насмешки: "а ты-то куда лезешь, моль?") и говорит: "Давайте мы будем их судить, а потом казним, как будто бы за их предательство. Тогда их будет не жалко". Дети смеются, но учительница хватается за это предложение, как за спасательный круг: "Замечательная идея. Если представить, что они преступники и казнить, тогда действительно их не будет жалко. А кто же будет прокурором и палачом?". Дети смущенно молчат. "Я могу" - робко, но внятно отвечает Вовочка.

Далее, пионерская линейка. Все торжественно одеты. Мальчики бьют в барабаны. Вовочка произносит обвинительную речь. Его фигура вырастает до исполинских размеров. "Сегодня мы судим передателей. Они предали нас: крякая, посылали сигналы своим подельникам - уткам на воле, чтобы те их освободили. Пришла пора им держать ответ за это преступление!".

Барабанный бой. Вовочка с топором уверенно приближается к уткам, которых дрожащими руками держат учительница и пионервожатая. Он представляет, что вместо птиц на бревне лежат его обидчики. Они трепещут от страха и извиваются. Удар и окровавленные головы мальчиков одна за другой падают в траву, превращаясь там в птичьи головы. Из-за спины Путина вырастает тень Сталина: "молодец Вова, так и надо, не можешь заставить любить - убей".

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