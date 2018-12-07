МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Игорь Эйдман
Игорь Эйдман
СоциологВсе статьи автора

''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''

4.9т

Помните, я писал о проекте художественного фильма в жанре черной комедии о Путине . Сценарий пишется. Вот, например, пару эпизодов на документальной основе.

''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''
''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''
''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''
''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''
''Вова, так и надо, не можешь заставить любить — убей''

Эпизоды 13-14

(по мотивам мемуаров учительницы Путина В.Д. Гуревич)

Дети под предводительством учительницы откармливают уток на убой для столовой в летнем лагере при школе. Вове лет двенадцать. Он тоже кормит утку и тихонько шепчет ей: "скоро мы тебе, глупой, отрубим башку, ощипаем и зажарим". Зло смеется.

Новости
Истерика Путина зацепила всех

Через некоторое время пришло время забить уток. Группа детей прибегает к учительнице: "Как же их убить, они же наши друзья". Учительница смущена и не знает, что ответить. Вдруг из задних рядов выходит маленький Вовочка (под насмешки: "а ты-то куда лезешь, моль?") и говорит: "Давайте мы будем их судить, а потом казним, как будто бы за их предательство. Тогда их будет не жалко". Дети смеются, но учительница хватается за это предложение, как за спасательный круг: "Замечательная идея. Если представить, что они преступники и казнить, тогда действительно их не будет жалко. А кто же будет прокурором и палачом?". Дети смущенно молчат. "Я могу" - робко, но внятно отвечает Вовочка.

Далее, пионерская линейка. Все торжественно одеты. Мальчики бьют в барабаны. Вовочка произносит обвинительную речь. Его фигура вырастает до исполинских размеров. "Сегодня мы судим передателей. Они предали нас: крякая, посылали сигналы своим подельникам - уткам на воле, чтобы те их освободили. Пришла пора им держать ответ за это преступление!".

Новости
Можно ли сейчас в Украине иметь пророссийские взгляды?

Барабанный бой. Вовочка с топором уверенно приближается к уткам, которых дрожащими руками держат учительница и пионервожатая. Он представляет, что вместо птиц на бревне лежат его обидчики. Они трепещут от страха и извиваются. Удар и окровавленные головы мальчиков одна за другой падают в траву, превращаясь там в птичьи головы. Из-за спины Путина вырастает тень Сталина: "молодец Вова, так и надо, не можешь заставить любить - убей".

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЭйдманИгорь Эйдман
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник:Facebook Игоря Эйдмана
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
10
Смешно
15
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Петр Петрович
Петр Петрович
Ёбнутый
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Підпузько Микола
Підпузько Микола
в Ху@ла так і виходить, науку проходив в підворотнях і сортирах, тому досяг в цій справі майстерності.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наши блоги