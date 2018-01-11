Вопрос времени: настоящим убийцам Немцова спрогнозировали жуткий конец

Справедливое наказание для убийц оппозиционного политика Бориса Немцова, которые находятся при власти в России, всего лишь вопрос времени.

Об этом говорится в блоге российского блогера и журналиста Саши Сотника, опубликованном на "Обозревателе".

"Важно, чтобы убийцам ежедневно недвусмысленно давали понять: "Вы – убийцы, и мир это знает. И то, что вы до сих пор не за решеткой – это всего лишь вопрос времени". У них должны гореть не только шапки на головах, но и за*ницы, которые не позволили бы им спокойно сидеть ни в ООН, ни – позже – на скамье подсудимых. Тотальное презрение, тотальная обструкция, тотальная изоляция – вот то, чем должна "вознаградить" цивилизация выползших из лубянских пещер чекистских неандертальцев", – заявил Сотник.

По его словам, любое упоминание Немцова чревато болезненной реакцией, переходящей в истерику.

"И если рядом с российским посольством в Вашингтоне будут установлены мемориальные таблички в честь Немцова – это равнозначно ежесекундному напоминанию Путину формулы "вы и убили-с". Понятно, что это была спецоперация по ликвидации политика мирового уровня, человека, раздражавшего "верховного пахана", который и дал распоряжение об устранении Бориса Ефимовича", – отметил он.

Журналист подчеркнул, что никто не посмел бы замахнуться на оппозиционера, кроме Путина. У бывшего офицера батальона Министерства внутренних дел РФ "Север" Заура Дадаева есть стопроцентное алиби, которое путинский "суд" не принял во внимание.

"Значит, Немцов был убит другими исполнителями. Уже понятно, что эту спецоперацию осуществили люди Золотова. Но их неприкасаемость не будет вечной. Уйдет (умрет) Путин – и те из них, кто ухитрится избежать "зачистки", предстанут перед судом в разных качествах. Не верю, что непосредственные исполнители останутся живы", – спрогнозировал Сотник.

Он подчеркнул, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмолчался по этому поводу, потому что он – "верный пес хозяина".

Как сообщал "Обозреватель", 29 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал Дадаева виновным в убийстве Немцова.