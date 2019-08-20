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"Вонючий оккупант!" В Грузии уволили ведущего, оскорбившего Путина

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Грузинский телеканал "Рустави 2" уволил ряд журналистов, включая Георгия Габунию, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

О соответствующем решении руководства рассказал на пресс-конференции новый генеральный директор Паата Салия, сообщается на сайте канала.

Также мест лишили начальника информационной службы Нодара Меладзе и продюсера Георгия Лаперашвили.

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Георгия Габунию уволили с "Рустави 2"

Георгия Габунию уволили с "Рустави 2"

ВВС

"Меладзе освобожден от должности из-за конфликта интересов. Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках", – сказано в сообщении.

По словам Салии, официально все они покинут свои должности по окончанию отпуска.

В России новость об увольнении Габунии восприняли с особым энтузиазмом.

"Получая зарплату на "Рустави 2", они выступали за смену собственника телеканала и заявляли о создании собственного канала — видимо, еще более "свободного". С пословицей "Не кусай руку, которая тебя кормит" ребята явно не знакомы", – съязвил в Telegram-канале телеканал НТВ.

Примечательно, что ранее Салия заявлял, что после отпуска Габуния, вероятнее всего, сможет продолжить работу на "Рустави 2".

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Персоны
Георгий Габуния Владимир Путин
Место
Грузия
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Mega Death
Mega Death
Время разбрасывать камни, и время собирать. Для ххлов последнее, ещё только наступает))
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