Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Войну не начнем!" У Путина резко изменили риторику по НАТО

18.5т Читать материал на украинском

Россия не намерена начинать войну против НАТО, но отношения с Альянсом могут быть испорчены.

Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подтвердил, что причиной обострения, к примеру, может стать вступление Грузии в НАТО без Абхазии и Южной Осетии.

"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - сказал он.

Новости
"Это диагноз!" Россия устроила истерию из-за выступления Зеленского в ООН

Сергей Лавров

Сергей Лавров

ТАСС

По его словам, в НАТО есть много стран, которые развивают нормальные добрососедские отношения с Россией.

"Но когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом — мы внутри альянса объявлены врагом — и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права", – резюмировал Лавров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны России Сергей Шойгу отверг возможность полномасштабной войны с Украиной.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Сергей Лавров
Место
Россия
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
78
49
Смешно
3
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Из Украины Украинец
Из Украины Украинец
Ну лучше уж пожертвовать отношениями с Россией, но иметь гарантию защиты и спокойствия во своей стране, а победобесия Кремля...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, а России Украина нужна в качестве кого ? Полигон ? Спасибо, но лучше сами и у себя !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Из Украины Украинец, да вы ими уже пожертвовали. И оказались в глубокой заднице. Совсем вы их не разорвёте, вы ж не самоубийцы. А Западу Украина нужна только как рынок сбыта и источник дешовой рабочей силы. И как аграрная страна, ваша промышленность Европе и даром не нужна.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Вы объявлены врагом потому что боритесь за сферы влияния не ростом благосостояния своей страны, хотя являетесь самой богатой страной в мире - это уже парадокс, а потому что строите своё влияние агрессией. Сделайте свою страну успешной - и не понадобятся никакие войны ! А на данном этапе ... Даже подорванные отношения с вами - уже благо, Донбасс не даст соврать, учитывая, какую жизнь вы устроили там своим "братьям" !
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
2 из 4 ответов | показать все
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, кстати, почему не пишешь как вы умудряетесь в самой богатой во всех отношениях стране, жить как в Буркина-Фасо, без газа, так вами любимого во многих регионах и с туалетами на улице, а зачастую и без оных ? Нечем крыть ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кандаков Андрей, верно, Донбасс не хотел, молодца что признаёшь, но ... Тут пришёл "русский мир", в данном случае мир надо читать как война, и началось: сначала митинги, так для лохов которые в них поверили, а потом неприкрытый грабёж - ни одного предприятия целого не осталось, включая гигант "Лугансктепловоз", куда они все делись ? Правильно, "братья" решили, что им нужнее. Спасибо вам большое ! А люди, что там остались... Когда это на России о людях думали ? Тем более не своих ! Рассказки-сказки о братьях и то, что русские своих не бросают, приедь на Донбасс и расскажи это там, посмотрим что от тебя останется. Ну а кто кого бомбил история ещё разберётся, ты меньше Кисель-ТВ смотри и думай своей головой если умеешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
а че путин или лавров раньше говорили что россия начнет войну?! бгм, дайте ссылку пожалуйста где они такое говорили))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Алень, а ты сам съезди. Если не боишься сдохнуть от украинской пули или снаряда. Заодно поищешь там те десятки тысяч российских солдат, о которых вам постоянно говорят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
филипп филипыч, это точно, вы не говорите, вы - делаете ! Ссылку хочешь ? Съезди на экскурсию в Донбасс - вот где ссылка, мало не покажется !
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Блоги / мнения

ads pixel