Война в Югославии опять рассорила НАТО с Россией: детали международного скандала

24 марта 2019 года исполняется 20 лет с начала военной операции НАТО в Югославии. Бомбардировки начались без санкции СБ ООН.

Главной причиной стало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, свыше 10 тыс. из них имели целью нанесение бомбовых ударов.

По западным данным, опубликованным Human Rights Watch, в результате бомбардировок погибли около 500 мирных жителей и около тысячи военных.

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Отголоски не утихают

Даже спустя 20 лет, международные споры не утихают. В дни, когда отмечают годовщину тех событий, дискуссия разгорелась заново.

В частности, 24 марта НАТО официально заявил, что бомбардировки Югославии без санкции СБ ООН были необходимыми и легитимными, поскольку они были предприняты с целью остановить гуманитарную катастрофу, сообщает ТАСС.

"НАТО начал операцию "Союзная сила" (Operation Allied Force) в марте 1999 года, чтобы остановить гуманитарную катастрофу, которая разворачивалась в Косове в то время. Это решение было принято после более чем года боев в Косове и нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным", — сказано в обращении.

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"Цель операции заключалась в том, чтобы положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также чтобы обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям. Операция "Союзная сила" добилась того, чего она стремилась достичь", — заявили в Альянсе.

В унисон с НАТО выступил и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он сказал, что страны НАТО поступили правильно, проведя бомбардировки Югославии в 1999 году, пишет Stuttgarter Nachrichten.

Маас отметил, что в конце 90-х в Югославии массово нарушались права человека и происходили убийства. "Я не хочу предполагать, что бы там происходило сейчас, если бы мы тогда не вмешались", — заключил он.

А Баба-Яга против

В России данный вопрос рассматривают, как обычно, из своей колокольни. В частности, член комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич призвал к немедленному международному суду над НАТО.

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"Погибли сотни тысяч людей. Этот акт был беззаконен, бесчеловечен, беспринципен и преступен. Я поддерживаю правозащитников, которые считают, что должен быть международный суд над НАТО и американцами. Эту страну и этих людей, которые ей управляют, надо как-то останавливать", – утверждает он в интервью "Говорит Москва".

Российский МИД также выдал официальное заявление, в котором назвал "пятном позора на репутации НАТО бомбардировки Югославии в марте–июне 1999 года".

"Тяжелое бремя ответственности за такие действия и их последствия всецело лежит на руководстве альянса и входящих в него государств, принявших участие в агрессии против Югославии. Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО", — утверждают российские дипломаты.

В Кремле поддерживают. Так, на вопрос: "Следует ли считать актом агрессии сегодняшнее заявление НАТО, оправдывающее бомбежку Югославии?", спикер главы РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил: "Безусловно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военный конфликт в Югославии часто сравнивают с войной на Донбассе, отмечая, что они похожи в двух вещах: большом количестве жертв среди мирного население и ущербе инфраструктуре.

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