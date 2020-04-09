Война в Йемене может завершиться? Саудовская Аравия объявила перемирие

Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовской Аравия, заявила о двухнедельном прекращении огня в Йемене, чтобы противостоять распространению коронавируса.

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При этом повстанцы-хуситы на такую инициативу пока не ответили. Об этом 8 апреля сообщает Reuters.

"Мы готовимся к борьбе против COVID-19", – подчеркнул высокопоставленный представитель коалиции.

Отмечается, что режим прекращения огня должен вступить в силу ближе к полудню 9 апреля и в дальнейшем может быть продлен.

Повстанцы-хуситы на предложение публично еще не отреагировали. Хотя ранее все стороны йеменского конфликта поддержали призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша прекратить огонь, чтобы защитить гражданское население от пандемии.

Также известно, что до сих пор в Йемене не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.

"Базовое медицинское обслуживание в стране развалилось в результате многолетних боевых действий. Эксперты опасаются катастрофы, если пандемия распространится на Йемен", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года в Йемене вооруженные Силы Южного переходного совета захватили президентский дворец Маашик в городе Аден.

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