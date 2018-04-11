Военные США в полной боевой готовности: заявление Пентагона

Американские военные находятся в полной боевой готовности к приказу президента США Дональда Трампа нанести удар по Сирии.

Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис в комментарии журналистам, передает "Говорит Москва" со ссылкой на NBC.

По словам Мэттиса, Министерство обороны США анализирует данные химической атаки в сирийской Думе.

Таким образом он ответил на вопрос, получены ли доказательства применения армией Башара Асада химоружия.

Напомним, в результате химической атаки в Сирии погибло 150 человек. Вашингтон обвиняет в этой атаке Дамаск и Москву.

Как сообщал "Обозреватель", 11 апреля президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ударам по Сирии, напомнив, что страна поддерживает режим "животного" Асада.

Позже появилась информация, что главный штаб правительственной армии в Сирии был эвакуирован из-за угроза американского президента.