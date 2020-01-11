Главная Новости
11 января • обновлено в 12:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Водопад наоборот: на Фарерских островах заметили странное явление

1.2т
Читать материал на украинском

Жителям Фарерских островов, расположенных между Данией и Норвегией, удалось запечатлеть на камеру странное природное явление – водопад наоборот.

Видео необычного "поведения" стихии очевидцы опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как капли воды собираются в вихрь, который "вьется" около скал.

На Фарерских островах заметили водопад наоборот

На Фарерских островах заметили водопад наоборот

Скриншот с видео

Специалисты тоже пояснили, что это не водопад, а действительно вихрь. Однако пользователи в комментариях отметили, что это все равно выглядит очень красиво.

Капли воды собирались в вихрь, который "вьется" около скал

Капли воды собирались в вихрь, который "вьется" около скал

Скриншот с видео

Специалисты тоже пояснили, что это не водопад, а вихрь

Специалисты тоже пояснили, что это не водопад, а вихрь

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике проснулся вулкан Попокатепетль, который называют одним из крупнейших в мире. Очевидцам удалось снять извержение, которое сопровождалось мощным взрывом.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Дина Баронова
Место
Дания
Теги
видео фотографии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги