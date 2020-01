Водопад наоборот: на Фарерских островах заметили странное явление

Жителям Фарерских островов, расположенных между Данией и Норвегией, удалось запечатлеть на камеру странное природное явление – водопад наоборот.

Видео необычного "поведения" стихии очевидцы опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как капли воды собираются в вихрь, который "вьется" около скал.

Специалисты тоже пояснили, что это не водопад, а действительно вихрь. Однако пользователи в комментариях отметили, что это все равно выглядит очень красиво.

Exceptional video of the vortex forming along the cliff of Beinisvørð - a 470 m high sea cliff, the highest sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands on Jan 6th, 2020. We thank Helen Wang for the report, the video was recorded by her brother Samy Jacobsen - posted with permission. pic.twitter.com/FMALjZpvSt