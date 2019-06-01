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Водитель уснул: автобус с украинцами протаранил грузовик в Словакии. Видео ДТП

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В Словакии в пятницу, 31 мая, украинский автобус с десятью пассажирами столкнулся с грузовиком.

Никто из участников аварии не получил серьезных травм, передает mukachevo.net (чтобы посмотреть момент ДТП на видео, поскролльте новость вниз).

По предварительным данным, инцидент спровоцировал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу, где и задел грузовой автомобиль.

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ДТП с украинцами в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии

Скрин видео

Причиной происшествия полиция Словакии считает усталость водителя, который уснул за рулем.

После случившегося тоннель Браниско был перекрыт на семь часов, чтобы отгрузить железные панели, которые перевозил грузовик.

ДТП с украинцами в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии

mukachevo.net

ДТП с украинцами в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии

mukachevo.net

ДТП с украинцами в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии

mukachevo.net

ДТП с украинцами в Словакии

ДТП с украинцами в Словакии

mukachevo.net

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Одесской области лоб в лоб столкнулись "Газель" и Toyota. В результате погибли четыре человека. Авария произошла из-за того, что водитель Toyota выехал на встречную полосу.

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Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Тема
украинцы за границей
Место
Словакия
Теги
пострадали украинцыДТПвидеоводитель автобуса
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