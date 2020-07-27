Во Вьетнаме вспышка нового агрессивного типа COVID-19:  эвакуируют 80 тысяч человек

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях вызвана новым, более заразным типом вируса. Из страны эвакуируют 80000 туристов.

Об этом сообщили на правительственном портале Вьетнама. Ранее такой тип коронавируса в стране не встречался.

Он является более агрессивным, пособен размножаться быстрее, а заразившиеся им переходят к тяжелому состоянию в более короткий период. Двух пациентов, заражение которых диагностировали на прошлой неделе, подключили к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, как сообщил CNN, в правительстве заявили, что из-за трех жителей, получивших положительный результат на коронавирус, из Дананга эвакуируют 80 000 человек – в основном туристов.

Вьетнамские власти спешат пресечь потенциальную новую вспышку в зародыше после того, как в стране был зарегистрирован первый за последние 100 дней случай заболевания COVID-19, переданный локально.

Пациент, 57-летний мужчина, не имел истории поездок за границу и в течение последнего месяца жил в Дананге. Два других случая были зарегистрированы на следующий день.

По данным вьетнамской власти, на эвакуацию туристов из Дананга уйдет четыре дня. По данным Управления гражданской авиации Вьетнама, внутренние авиалинии ежедневно выполняют около 100 рейсов в 11 городов страны.

Власти ввели в Дананге карантинные ограничения. Со вторника, 28 июля, люди, живущие в жилых районах около трех больниц в городе, будут обязаны оставаться дома, согласно директиве, изданной премьер-министром страны.

Фестивали, религиозные собрания и крупные мероприятия в Дананге будут запрещены, а второстепенные услуги, такие как салоны красоты, пабы, дискотеки и бары, также будут закрыты.

Школы в Дананге останутся открытыми, но администраторы получили инструкции сократить количество учеников в каждом классе.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны Азии столкнулись со второй волной пандемии коронавируса (COVID-19) и для сдерживания распространения болезни готовятся ввести новый карантин.