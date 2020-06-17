Во Франции выходцы из Чечни и Африки устроили массовые беспорядки: есть пострадавшие

Во французском Дижоне начались беспорядки, вызванные конфликтом выходцев из Чечни и банды из Северной Африки.

Как сообщает France Info, беспорядки начались 12 июня. В тот вечер в центре Дижона собралась группа выходцев из Чечни, вооруженных битами, ножами, молотками и даже огнестрельным оружием. Вместе они разгромили популярный бар Le Black Pearl. Полиция разогнала их слезоточивым газом, но никого не задержала. В результате стычек пострадали 10 человек, но никто не погиб.

По данным журналистов, этому предшествовал конфликт, который состоялся 10 июня. В тот день группа наркоторговцев из Северной Африки в дижонском районе Грезиль избили 16-летнего чеченца. Избиение попало на видео.

"Мы оставим тебя в живых, чтобы передал своим – так будет с каждым", – сказали ему наркоторговцы.

После этого другие выходцы из Чечни начали собирать людей, чтобы отомстить за парня – на помощь им съехались земляки, которые в последние годы жили в Германии, Бельгии и Франции.

По информации Telegram-канала "Карточный домик: Европа", изначально чеченская община потребовала встречи с обидчиками пострадавшего, но те не явились в назначенное время. Так и не встретившись, чеченцы устроили погром в том самом баре Le Black Pearl, где собирались эти наркоторговцы.

Беспорядки в Дижоне

Беспорядки в Дижоне

"Полиция Дижона, которая подъехала в первый день к чеченцам, попросила не громить город, а в разборки с арабами они вмешиваться не будут. И не вмешались", – рассказал подписчик Telegram-канала "Карточный домик: Европа".

В ночь на 14 июня конфликтующие группы встретились, но закончилось все перестрелкой, во время которой один человек был ранен. В следующую ночь в районе Грезиль собрались десятки чеченцев с металлическими прутьями.

"Нас оскорбили, избили одного из наших, поэтому мы здесь для того, чтобы их избить", – заявил один из них в комментарии France Info.

Правда, в этот раз наркоторговцы не пришли на встречу, так что ночь завершилась без жертв. На следующий день в том же районе опять начались беспорядки – в этот раз, по информации полиции, их устроили местные жители. Они поджигали автомобили, стреляли в воздух, уничтожали камеры наблюдения и так далее.

По словам подписчика Telegram-канала "Карточный домик: Европа", так представители арабской общины (к которым, вероятно, принадлежали и те наркоторговцы), "охотились" на чеченцев.

16 июня в Дижон приехал госсекретарь МВД Франции Лоран Нуньес, который заявил, что с этого дня 150 жандармов будут нести дежурство в Дижоне.

Беспорядки в Дижоне

Беспорядки в Дижоне

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