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2 июня • обновлено в 21:56
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Власти Швейцарии заявили, что остановили эпидемию COVID-19 в стране

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В Швейцарии заявили, что смогли остановить распространение COVID-19.

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Об этом сказала председатель Национального Совета Федерального Собрания Швейцарии Изабель Море, передает Интерфакс. По её словам, страна возвращается к нормальной жизни, а болезнь почти не распространяется.

"Вирус больше практически не распространяется в нашей стране. Я хочу выразить уверенность в будущем и в необходимости скорейшего возвращения к прежней жизни", – приводят швейцарские СМИ слова Море.

Власти Швейцарии заявили, что остановили эпидемию COVID-19 в стране

Власти Швейцарии заявили, что остановили эпидемию COVID-19 в стране

Она также добавила, что страна поэтапно возвращает привычную жизнь граждан, а парламент теперь будет заниматься экономическим и социальным кризисом. 6 июня Швейцария перейдет к последнему этапу снятия карантинных ограничений и разрешит проведение развлекательных мероприятий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала о парадоксах карантина в Швейцарии.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Швейцария
Тег
вирус
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