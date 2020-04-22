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22 апреля • обновлено в 19:26
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Ксения Кириллова
Ксения Кириллова
Журналист (США) Все статьи автора

‘Вирус украл у меня мужа’: история семьи иммигрантов, заразившихся коронавирусом

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Пандемия коронавируса, особенно рьяно бушующая на Восточном побережье США, обернулась для семьи из Нью-Джерси Анны и Григория Найфельд настоящей трагедией. Они оба заболели новым вирусом. На данный момент Анна идет на поправку, тогда как Григория спасти не удалось.

Анна и Григорий. Фото из архива Анны Найфельд

Развитие болезни

"Мужу было 70 лет, никаких хронических болезней и проблем со здоровьем у него не было, более того, он всегда тщательно за ним следил. Однако соблюдать карантин он не мог – как IT-специалист, Гриша работал в компании, выполняющей в том числе военные заказы, и по этой причине не позволяющей сотрудникам работать удаленно. Последним днем его работы была пятница, 13 марта. В субботу он чувствовал себя хорошо. Признаки легкого насморка появились только вечером в воскресенье, 15 числа. Тогда же поднялась температура до 37 градусов", – вспоминает Анна.

На следующий день, 16 марта, Григорию показалось, что недомогание окончательно прошло, и он уже собирался вновь идти на работу. Однако Анна, что-то почувствовав, отговорила супруга – как оказалось, вовремя, поскольку недомогание возобновилось. К вечеру температура Григория вновь поднялась, появился озноб, пишет Ксения Кириллова для forumdaily.com.

"Во вторник, 17, мы позвонили лечащему врачу Григория, и она прописала какие-то антибиотики против гриппа, в том числе и мне, поскольку у меня тоже стала подниматься температура. Аптека доставила их нам, и мы стали лечиться дома. На следующий день, в среду, у Гриши начался сильный озноб. Помимо антибиотиков, мы лечились витаминами и "народными средствами": медом, лимоном, настойкой шиповника. Его температура то поднималась, то опускалась вновь. У меня тоже была повышенная температура, но на фоне состояния мужа я практически не обращался внимание на себя. Я даже не помню сейчас, насколько плохо мне было, главным была лишь забота о Грише", – рассказывает Анна.

Счастливая семья Анны до пандемии. Фото из архива Анны Найфельд

Неожиданный кризис

Резкое ухудшение состояния Григория наступило в пятницу, 20 марта. В тот день он, как обычно, сидел у компьютера, потом встал и пошел к лестнице навстречу Анне, когда вдруг осел на пол. Анна бросилась к мужу, помогла ему подняться, принялась "отпаивать" чаем, Григорий принял "Тайленол".

"Он лег, через некоторое время измерил температуру, и она оказалась необычно низкой – 35,5 – учитывая, что накануне вечером она достигала 39,3. Гришу трясло, это была настоящая лихорадка – он не мог согреться даже под тремя пуховыми одеялами. Тогда же начался кашель и я вызвала скорую", – сообщает Анна Найфельд.

Врачи оставили Григория в больнице, тогда как Анну отправили домой. Тест на коронавирус у нее в тот день не взяли. Уже на следующий день Григория перевели в реанимацию (ICU) и подключили к аппарату искусственного дыхания.

"Еще вечером накануне и я, и дети разговаривали с ним. Однако в субботу мне позвонили из больницы и сказали, что уровень его кислорода низок, и потому необходима ИВЛ. Я пыталась узнать подробности, найти лечащего врача и его координаты. Мне это не удалось – возможно, потому что были выходные. Правда, потом мне перезванивали медсестры и медбратья. Они сообщили, что, несмотря на то, что Гриша находится на искусственной вентиляции легких, все его органы работают исправно. Однако в последующие дни мне сообщали, что у него начались проблемы с почками и другие трудности", – рассказывает Анна Найфельд.

Анна и Григорий отдыхают. Фото из архива Анны Найфельд

Тем временем, состояние самой Анны стремительно ухудшалось. Наряду с температурой, у нее начались сильнейшие боли в брюшной полости. В понедельник, 23 марта, ей позвонили из больницы и сообщили: у ее супруга подтвержден коронавирус.

"Вашего отца спасти не удалось"

"У меня была температура 38,5, и дети настояли, чтобы я тоже поехала в госпиталь. Мы вызвали скорую, и приехавший парамедик прямо сказал моему сыну: "Я не рекомендовал бы вашей маме ехать в больницу, поскольку, если у нее нет коронавируса, там она его подхватит с высокой вероятностью". Он добавил, что предупреждать людей о подобных последствиях персонал инструктируют в госпитале. Складывалось впечатление, что этот человек совершенно не знал, что нужно делать, — рассказывает Анна. — Тем не менее, мой сын, Александр, очень волновался за меня, учитывая мой возраст (65 лет) и высокую температуру. Он позвонил на "горячую линию COVID-19" в больницу, где лежал мой муж, но никто так и не смог вразумительно ответить ему, имеет ли смысл везти меня в госпиталь. Работавший на "горячей лини" человек пояснил, что он не является профессиональным медиком. Посоветовавшись со старшими сестрами, сын все же привез меня в госпиталь".

"Там боли в желудке стали уже совсем невыносимыми. Меня продержали в госпитале до утра, поставили обезболивающий укол, который продействовал от силы полчаса, обнаружили пневмонию, выписали антибиотики на основе гидроксихлорохина и отпустили домой, предупредив, что оставаться там мне опаснее, чем дома. Тест на коронавирус у меня так и не взяли, сказав, что у них не хватает тестирующего оборудования. Антибиотики, к слову, я пить не смогла из-за усиливающихся болей. Сын буквально выходил меня витаминами и свежими соками. Сейчас мне уже лучше", – рассказывает она.

Тем временем Григорий оставался в больнице, и его дела становились все хуже.

"28-го марта, около 12 ночи, сын позвонил в госпиталь узнать о состоянии отца. Ему долго не отвечали. Потом ему ответили, что отца пытаются реанимировать. Саша стал просить: "Пожалуйста, не сдавайтесь, спасите его!" Он перезвонил через 10 минут, и ему ответили: "Извините, к сожалению, только что ваш отец скончался. Сердце остановилось, и мы не смогли восстановить пульс", — рассказала Анна.

Фото из архива Анны Найфельд

"Сейчас трудно сказать, из-за чего именно наступила смерть. Я общалась со многими врачами, и некоторые из них рекомендовали и настаивали, чтобы, к примеру, Григорию внутривенно ввели витамин С. Они высылали рекомендуемые протоколы лечения, но некоторые их компоненты еще не были включены в протоколы местного госпиталя, хотя я пыталась посоветовать их врачам. Я знаю, что в госпитале ему ставили рекомендованный Трампом гидроксихлорохин. Также врачи сказали, что причиной смерти стала еще какая-то инфекция – возможно, ее случайно занесли прямо в больнице. В любом случае, я не виню врачей – наверняка в такой ситуации они стараются делать все, что могут. И все же, учитывая перегруженность больниц и нехватку лекарств и оборудования, я бы рекомендовала всем, кто находится не в критическом состоянии, попытаться вылечиться дома", – подытоживает Анна.

По ее словам, компания, в которой работал ее супруг, все же перевела сотрудников на дистанционную работу, что, безусловно, могло спасти несколько жизней. Анна тем временем идет на поправку, пытаясь одновременно, с помощью сына, и справиться с болезнью, и пережить свою огромную утрату.

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Автор
Ксения Кириллова Ксения Кириллова
Тема
Коронавирус
Место
США
Источник
Источник: forumdaily.com
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