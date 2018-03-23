Росія скоротить військові витрати, і вже через п'ять років буде витрачати на оборонні цілі менше 3% ВВП, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

По-перше, Кремль в ніякому разі свої військові апетити не зменшить. Він буде продовжувати роботу по посиленню своїх угруповань. Але реальна ситуація для російської економіки складається так, що вони просто фізично не спроможні забезпечувати свої апетити відповідною кількістю грошових коштів, тобто фінансуванням. Це власне і є наслідок цілеспрямованого і спланованого застосування економічних і політичних санкцій проти Російської Федерації. У такий спосіб країни, що застосували санкції, зменшують агресивність Росії, обмежуючи її ресурсні, матеріальні і військові можливості.

Тому загалом риторика і агресивні задуми Кремля не зазнають ніяких змін. Але реальність стане такою: наприклад, якщо на розгортання дивізії або іншого військового з’єднання раніше Росії потрібно було приблизно рік, то тепер вони будуть це робити протягом більшого періоду часу, можливо за півтори чи два роки. Але це ні в якому разі не змінить їхню доктрину на сьогоднішній момент. Якщо не буде іншого якісного сигналу, який примусить Росію взагалі припинити свою агресивну як риторику, так і агресивну підготовку до бойових дій.

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Тобто наступні 5 років ще можна очікувати російську ескалацію на різних фронтах?

Абсолютно. Найближчі 3-5 років для нас є визначальними. Ми розуміємо, що в Україні наступного року відбудуться вибори, вони так само позначаться на ситуації - можлива зміна політичного режиму може призвести до зміни взаємовідносин. Тобто, можлива як і ескалація, так і задіяння так званих політичних методів впливу.

Треба розуміти, що неможливо припинити всі програми негайно. Тобто це поступове зменшення фінансування передбачає поступовий відхід і скорочення певних вигід: і озброєння, і військової техніки, і скорочення особового складу. І це не може статися протягом одного-двох років.

Це саме така програма, яка є реальним свідченням тих санкцій, що дійсно працюють.