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Везли 10 т гашиша: украинских моряков задержали в Испании

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В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша и украинским экипажем на борту.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Испании. Корабль задержали 17 июня к юго-востоку от портового города Картахены на востоке страны. Отмечается, что в ходе разведки сотрудники таможенного надзора обнаружили на судне около 350 свертков с гашишем.

Экипаж состоял из восьми человек, все они являются гражданами Украины.

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В Испании задержали судно с украинцами

В Испании задержали судно с украинцами

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Указано, что расследование проводили в зоне таможенного контроля Мурсии при координации с главным оперативным управлением Департамента таможни и специальных налогов Налогового агентства и при сотрудничестве с французскими, итальянскими и турецкими властями, а также Центром разведки против терроризма и организованной преступности (CITCO) и Координационным центром по борьбе с наркотиками в Средиземноморье.

Корабль привлек внимание испанских правоохранителей еще полгода назад.

В итоге, наркотики были изъяты, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров были отправлены в порт города Картахены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее моряки, которые находились на задержанном в декабре 2018 года Вооруженными силами Египта танкере с нефтью Sea Shark, вернулись назад в Украину.

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Место
Испания
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Шли на прорыв?
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