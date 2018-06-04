На днях воюющий на фронте подполковник украинской армии поблагодарил меня за мои скромные публикации, сказал что для поднятия духа рекомендует их к прочтению своим бойцам, но посетовал, что, насколько он понимает, война еще продлится долго, лет пять, не менее.

Я ему возразил тем, что РФ может рухнуть совсем внезапно, как и СССР, и Российская империя — за три дня, дав ссылку на свою публикацию трехлетней давности, в которой описан механизм, по каким фундаментальным причинам и как именно это произойдет. В двух словах, идея публикации заключается в следующем: пытаясь сделать открытую систему замкнутой, она, система, с неизбежностью распадается и/или скатывается в хаос.

Мониторинг публичных выступлений представителей путинской элиты дает повод для осторожного оптимизма. Кажется, до них доходит тот простой факт, что изоляция России приведет к катастрофическим последствиям. С этой точки зрения, интересно выступление главы Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрея Макарова на прошедшем недавно Питерском Экономическом Форуме.

Макаров прямо и очень эмоционально говорит, что речь на форуме идет об абсолютно нереальных проблемах, и что "добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно — возможность более эффективно их воровать!".

Судя по всему, Макаров, как, несомненно, человек умный, почувствовал близкий крах путинской системы и публично "переобувается".

Обратите внимание на выражение лиц аудитории, а это высшие чиновники, законотворцы и прочие путинские "небожители", которые вдруг осознали, что король-то — голый.

Не менее интересны и рассуждения главы Коституционного суда России Валерия Зорькина в "Российской газете".

Цитата: "История учит, что усиливающиеся внутренние протесты и недовольство людей могут быть гораздо более опасными по своим социально-политическим последствиям, чем угрозы внешнего порядка. Они за короткий период могут обрушить иллюзию стабильности".

Дальше: "Неадекватное отношение власти к законным требованиям людей может только усиливать процесс дестабилизации".

Зорькин публично вводит термин "иллюзия стабильности" путинской системы, а "процесс дестабилизации" и вовсе признается свершившимся фактом.

Напомню, это именно тот Зорькин, который еще надавно на полном серьезе выступал за возвращение в Россию крепостного права, всячески аргументируя с правовой точки зрения преимущества такого исторического кульбита во времени.

А вот, что пишет бывший представитель "ДНР" в РФ, бывший глава пресс-службы "Единой России" Андрей Родкин:

"Не спешите навешивать ярлыки на всех без исключения представителей (путинской — ЕП) системы и обслуживающих ее структур. Человеку свойственно плыть по течению. И верить в настойчивые мантры тоже.

Только ситуация очень подвижна, и с массовым пониманием того, что эти мантры — всего лишь мантры и повсеместная имитация — власть может ожидать куча неприятных сюрпризов по поводу реальных настроений бюджетников, госпропагандистов, силовиков и прочих охранителей.

Так что, по мере развития процесса разрушения системы, все больше и шире будет складывается фронда среди лояльных. Это логично — люди прежде всего лояльны стране, и если у власти слова расходятся с делом — то уже власть получается нелояльной.

И насчет силовиков, кстати, не надо власти обольщаться. Они тоже все видят. И одно дело — радикалы на площади, и совсем другое — народ в Волоколамске и Кемерове. А если на площади — да вдруг не радикалы явные? К тому ведь идет."

Этой утренней публикацией в выходной день я хотел бы всячески, в меру своих сил, морально поддержать наших бойцов на фронте.

Ночь наиболее темна перед рассветом.

Победа будет за нами.

Героям Слава!