Угрожает независимости судов: Венецианская комиссия жестко прошлась по реформе Зеленского

Венецианская комиссия назвала законодательные изменения в судебную систему Украины, инициированные командой президента Владимира Зеленского, угрозой для ее стабильности и независимости.

Соответствующее заключение по результатам анализа закона №193 опубликовала пресс-служба Совета Европы в пятницу, 6 декабря. Полный же текст доклада пообещали показать 9 декабря.

В частности, обеспокоенность вызвали новые правила, касающиеся структуры и роли судей Высшего совета правосудия (ВСП), а также состава и статуса Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), сокращения вдвое число судей Верховного суда и введения строгие дисциплинарные меры в отношении судей и членов ВСП и ВКС.

Венецианская комиссия прошлась по судебной реформе Зеленского

"Венецианская комиссия приветствует тот факт, что два органа судебного управления были сближены, и проект по распространению действия Закона об очищении власти (люстрации) был отвергнут. Она также одобряет, что правительственное большинство, похоже, открыта к дальнейшим изменениям в судебной системе, чтобы устранить недостатки нового закона, который был принят за очень быстрой процедурой, без достаточного учета мнений всех заинтересованных сторон", – сказано в заключении.

При этом в комиссии подчеркнули, что инициирование после выборов очередной реформы, которая приводит к серьезным изменениям в составе Верховного Суда, "уведомляет как судьям, так и широкой общественности, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, смогут ли судьи Верховного Суда оставаться в офисе или нет". "Это очевидная угроза их независимости", – отметили эксперты.

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского kp.ua

В комиссии выразили мнение, что реформа Верховного Суда может быть предпринята после того, как будет уменьшена его огромная нагрузка, в том числе посредством реформы судов первой и второй инстанции, что должно стать ключевым направлением реформы.

"После роспуска ВККС 7 ноября 2019 года процедура назначения в суды первой и второй инстанций полностью прекратилась, что вызывает сожаление. В этих судах необходимо срочно заполнить более 2 тысяч вакансий, некоторые из которых вообще не работают из-за отсутствия судей. Венецианская комиссия заявляет, что срочно должны быть назначены новые судьи, прошедшие процедуру переоценки", – сказано в документе.

Эксперты также решили, что сокращение числа судей Верховного Суда до 100, в отношении чего "не было предоставлено достаточного обоснования", фактически равнозначно повторной проверке, должно быть отменено.

"Проверка всех судей Верховного Суда, когда есть сомнения в честности некоторых из них, явно не пропорциональна. Кроме того, сокращение числа судей в настоящее время приведет к еще большему отставанию в рассмотрении дел и поставит под угрозу функционирование Верховного Суда. Цель сократить количество судей может быть достигнута на более позднем этапе, когда будет снята текущая нагрузка. Сокращение числа судей, вероятно, может быть достигнуто путем выхода на пенсию или добровольного перевода", – порекомендовали в "Венецианке".

Кроме того, эксперты настояли: должна быть упрощена дисциплинарная процедура. По их мнению, апелляция на дисциплинарные решения Высшего совета судей должна подаваться непосредственно в Верховный Суд, а не в реформированный Киевский городской административный суд и Апелляционный административный суд. С другой стороны, должны быть восстановлены некоторые из сроков в дисциплинарном производстве, сокращенные законом №193.

Венецианская комиссия раскритиковала судебную реформу Зеленского vikka.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Венецианская комиссия обнародовала еще два скандальных заключения.

Во-первых, эксперты решили, что Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из России – государства-члена СЕ, которое аннексировало украинский Крым.

Также в Венецианской комиссии заявили, что власти Украины должны добиваться баланса в Законе "О государственном языке", для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

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