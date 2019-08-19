"Великая держава!" Макрон внезапно "прогнулся" под Путина во Франции

Франция выразила заинтересованность в создании новой модели европейской безопасности в сотрудничестве с Россией.

Об этом в понедельник, 19 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Марселе.

"Я думаю, нам, Евросоюзу и России, удастся создать новую модель безопасности на этом пространстве. Верю в Европу от Лиссабона до Владивостока", - заявил Макрон.

По его словам, возвращение России в Совет Европы стало одним из шагов по сближению с ЕС.

Путин и Макрон скриншот

Также Макрон, назвав Россию "великой державой", подчеркнул, что нужно "реанимировать" отношения между Москвой и Европой и "возобновить диалог".

Путин же ответил, что "Франция является одним из ключевых наших партнеров в Европе и мире".

Эммануэль Макрон скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Макрон обсудил с Путиным войну против Украины, высказавшись о вещах, которые "внушают оптимизм".

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