Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Великая держава!" Макрон внезапно "прогнулся" под Путина во Франции

1.2т Читать материал на украинском

Франция выразила заинтересованность в создании новой модели европейской безопасности в сотрудничестве с Россией.

Об этом в понедельник, 19 августа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой РФ Владимиром Путиным в Марселе.

"Я думаю, нам, Евросоюзу и России, удастся создать новую модель безопасности на этом пространстве. Верю в Европу от Лиссабона до Владивостока", - заявил Макрон.

По его словам, возвращение России в Совет Европы стало одним из шагов по сближению с ЕС.

Новости
Зеленский позвонил Макрону из-за Путина: подробности
Путин и Макрон

Путин и Макрон

скриншот

Также Макрон, назвав Россию "великой державой", подчеркнул, что нужно "реанимировать" отношения между Москвой и Европой и "возобновить диалог".

Путин же ответил, что "Франция является одним из ключевых наших партнеров в Европе и мире".

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Макрон обсудил с Путиным войну против Украины, высказавшись о вещах, которые "внушают оптимизм".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Франция Марсель
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
17
2
Смешно
4
Интересно
3
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
В чем заключается прогиб Макрона? Русские действительно великий народ! Европа избавляясь от англосакской зависимости всё чаще говорит правду в открытую! Это только подчёркивает силу и независимость, которую она приобретает, а примером к этому являются русские, именно они первыми поставили англосаксов в стойло, из которого им уже никогда не выбраться!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Smith Lera
Smith Lera
Саркозі теж так казав, зараз підслідством у кримінальній справі, Макрон! Історія завжди по спіралі, готовий?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Serov Oleg
Serov Oleg
Smith Lera, ты,чего здесь кудахчешь,курица?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...