"Варшава загнала сама себя": Захарова обиделась на Польшу из-за Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша поставила себя в "глупое положение", не пригласив Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

Об этом спикер российского министерства иностранных дел сообщала на своей странице в Facebook. Она процитировала своего польского коллегу Шимона Шинковского вель Сенка, который объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не получил приглашения.

"Страны-участники выбирались на основе современного критерия... Согласно ему, приглашения получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. При этом Россия, по словам политика, не фигурирует ни в одном из этих форматов", – написала Захарова.

"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", – возмутилась она.

Захарова и Путин Коллаж

Напомним, накануне топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему Владимира Путина не пригласили на годовщину Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар в ближайшее время по Флориде.

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