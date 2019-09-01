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"Варшава загнала сама себя": Захарова обиделась на Польшу из-за Путина

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Польша поставила себя в "глупое положение", не пригласив Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины Второй мировой войны.

Об этом спикер российского министерства иностранных дел сообщала на своей странице в Facebook. Она процитировала своего польского коллегу Шимона Шинковского вель Сенка, который объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не получил приглашения.

"Страны-участники выбирались на основе современного критерия... Согласно ему, приглашения получили страны Евросоюза, Североатлантического альянса и Восточного партнерства. При этом Россия, по словам политика, не фигурирует ни в одном из этих форматов", – написала Захарова.

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"В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла", – возмутилась она.

Захарова и Путин

Захарова и Путин

Коллаж

Напомним, накануне топ-пропагандистку Кремля Ольгу Скабееву возмутило объяснение Польши, почему Владимира Путина не пригласили на годовщину Второй мировой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу из-за приближения смертоносного урагана "Дориан", который может нанести удар в ближайшее время по Флориде.

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Тема
Вторая мировая война
Персоны
Мария Захарова Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не ну они нормальные?совок их разделил с Гитлером а они их звать будут?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Собрались две краины-проститутки Польща да Украина. Одна сдалась в полон через месяц,а герои другой давали клятву фюреру и резали пшеков и евреев. Гарный междусобойчик
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