В Европе уже в первой половине 2021 года может начаться применение вакцины против COVID-19.

"С точки зрения сегодняшней перспективы можно ожидать, что в первой половине 2021 не только завершатся исследования вакцины, но и она будет одобрена и начнет применяться в Европе", – заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время своего визита в Швейцарию. Его цитирует австрийская газета Die Presse.

В швейцарском городе Базель глава австрийского правительства провел встречу с руководителями ведущих фармацевтических компаний.

По его словам, "выдохнуть с облегчением" и почувствовать "реальные изменения" вокруг борьбы с пандемией COVID-19 можно будет только летом 2021 года.

Курц остался доволен состоянием исследований, отметив, что уже есть "очень перспективные препараты, которые могут значительно снизить смертность от заболевания и средний срок пребывания в больницах".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть уличила Россию в фейке о лекарстве от коронавируса. Препарат "Арепливир", который разрешили применять в амбулаторных условиях, якобы оказался препаратом "Фавипиравир", ранее разработанным в Японии.