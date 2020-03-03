Президент США Дональд Трамп, потребовавший создать вакцину от коронавируса, обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить процесс.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на конференции Национальной ассоциации округов-2020, передает "Голос Америки".

По словам президента, представители администрации уже встретились с властями штатов и округов, а также с руководителями департаментов здравоохранения в 30 штатах. Кроме того, регулярно проводятся брифинги с губернаторами для координации мер по сдерживанию вспышки инфекции.

Трамп отметил, что ситуация меняется очень быстро. "Это просто показывает, что может случиться. Шесть недель назад, восемь недель назад вы об этом не слышали. Неожиданно это взбудоражило весь мир", – подчеркнул президент.

Трамп призвал ускорить разработку вакцины от коронавируса Коллаж

"Мы активно продвигаем ускоренный процесс разработки вакцины. Вчера я встречался с крупнейшими фармацевтическими компаниями – Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями. Множество хороших вещей происходит, и это происходит очень быстро.

Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", – заявил Трамп.

Он добавил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом в работе над принятием законопроекта, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом властям штатов и округов. По словам президента, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности 8,5 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сразу несколько крупных исследовательских центров в США и Израиле уже заявили о создании и испытаниях вакцин против коронавируса COVID-19. Спасут ли они человечество, читайте в нашем эксклюзиве.

В ВОЗ заявили, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

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