В ЮАР при столкновении поездов ранены более 600 человек: фото и видео смертельного ЧП

В административной столице Южно-Африканской республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда. В результате минимум четверо человек погибли, более 600 получили травмы.

Причина аварии пока неизвестна, сообщает The Citizen, однако, как заявил и.о. комиссара местной полиции, по данному факту возбуждено криминальное дело.

Отмечается, что два локомотива столкнулись около 10 часов утра в районе станции Маунтин-Вью. Один из них после ЧП сошел с рельсов (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

По предварительным данным, поезда перевозили около 800 пассажиров. Издание пишет, что один из поездов стоял на платформе, когда другой въехал в него.

Детали инцидента выясняются.

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT

4 commuters confirmed dead and over 300 injured in the Mountain View train crash in Pretoria. pic.twitter.com/s1tHbRRKcY