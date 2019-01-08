В ЮАР при столкновении поездов ранены более 600 человек: фото и видео смертельного ЧП

В административной столице Южно-Африканской республики Претории во вторник, 8 января, столкнулись два поезда. В результате минимум четверо человек погибли, более 600 получили травмы.

Причина аварии пока неизвестна, сообщает The Citizen, однако, как заявил и.о. комиссара местной полиции, по данному факту возбуждено криминальное дело.

Отмечается, что два локомотива столкнулись около 10 часов утра в районе станции Маунтин-Вью. Один из них после ЧП сошел с рельсов (чтобы посмотреть видео, поскрольте вниз).

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/ER24EMS

По предварительным данным, поезда перевозили около 800 пассажиров. Издание пишет, что один из поездов стоял на платформе, когда другой въехал в него.

Детали инцидента выясняются.

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/Abramjee

twitter.com/ER24EMS

twitter.com/Abramjee

The scene of the Mountain View Pretoria train crash. Hundreds injured. pic.twitter.com/EdoaMIMEqT — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 січня 2019 р.

4 commuters confirmed dead and over 300 injured in the Mountain View train crash in Pretoria. pic.twitter.com/s1tHbRRKcY — Yusuf Abramjee (@Abramjee) 8 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Индии поезд въехал в толпу людей, в связи с чем погиб минимум 61 человек, около 80 были ранены. Люди вышли посмотреть фейерверк, когда случилась катастрофа.