Главная Новости
29 ноября • обновлено в 12:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Велосипед Зеленского уступает": в Японии мощно потроллили командующего ВМФ России

29.9т
Читать материал на украинском

В Японии главнокомандующий Военно-морских сил страны устроил публичный троллинг своему коллеге из России. Во время официальной встречи он сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того.

Именно под его руководством было нанесено сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. На этот нюанс обратил внимание координатор "Информационного сопротивления", военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"Японцы – претенденты на звание "троллинг года". Слева – главком ВМС Японии, справа – главком ВМФ Мордора. Ну, а по центру – адмирал Хейкатиро Того. Ага, тот самый, который название Цусима сделал нарицательным", – объяснил он.

Командующие ВМФ Японии и России

Командующие ВМФ Японии и России

Facebook Константина Машовца

Новости
"Неприемлемо!" Япония резко выступила против России

"Можно было еще модельку крейсера 2-го ранга "Соя" (потопленный российский корабль "Варяг", который Япония подняла, отремонтировала и переименовала. – Ред.) поставить, сзади на комод для "контрольного" в голову. Думаю, эстонский велосипед этому существенно уступает", – прокомментировал Машовец забавное фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Эстонии Керсти Кальюлайд также устроила забавный троллинг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Она подарила ему именной велосипед и банку меда. Необычный презент политик преподнесла ему во время официального визита президента Украины в Таллин 26 ноября.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Костянтин Машовець
Место
Япония
Тег
Информационное сопротивление
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
8
79
Смешно
48
Интересно
5
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nayden Serg
Nayden Serg
а руське баран стоит . ему и не вдомек, че япошка так лыбится))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pollak John
Pollak John
чмырят Раху во всех направлениях )
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Nevid Peter
Nevid Peter
Звичайно ж захват двух катерів і буксіра "нєпобєдімим флотом росіі" це достойна нагорода за поразку при Цусімі. А що стосується японського троля, то велосипед естонців може спокійно відпочивати.Слава Україні!!! Героям Слава!!! Хай швидше "Згинуть наші вороженьки"
Показать комментарий полностью
Ответить
8
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги