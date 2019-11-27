"Велосипед Зеленского уступает": в Японии мощно потроллили командующего ВМФ России

В Японии главнокомандующий Военно-морских сил страны устроил публичный троллинг своему коллеге из России. Во время официальной встречи он сфотографировался с гостем на фоне портрета адмирала Хейкатиро Того.

Именно под его руководством было нанесено сокрушительное поражение российской 2-ой эскадре Тихоокеанского флота в Цусимском сражении во время Русско-японской войны 1904-1905 годов. На этот нюанс обратил внимание координатор "Информационного сопротивления", военный эксперт Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"Японцы – претенденты на звание "троллинг года". Слева – главком ВМС Японии, справа – главком ВМФ Мордора. Ну, а по центру – адмирал Хейкатиро Того. Ага, тот самый, который название Цусима сделал нарицательным", – объяснил он.

Командующие ВМФ Японии и России Facebook Константина Машовца

"Можно было еще модельку крейсера 2-го ранга "Соя" (потопленный российский корабль "Варяг", который Япония подняла, отремонтировала и переименовала. – Ред.) поставить, сзади на комод для "контрольного" в голову. Думаю, эстонский велосипед этому существенно уступает", – прокомментировал Машовец забавное фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Эстонии Керсти Кальюлайд также устроила забавный троллинг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Она подарила ему именной велосипед и банку меда. Необычный презент политик преподнесла ему во время официального визита президента Украины в Таллин 26 ноября.

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