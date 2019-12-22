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22 декабря • обновлено в 18:45
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В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото

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В Узбекистане, 22 декабря, проходит голосование на парламентских выборах. Участки открылись в 8.00 по ташкентскому времени, их работа продлится до 20.00.

Как сообщил Sputnik Узбекистан, в единый день голосования будут работать 10 306 избирательных участков, 55 из них — за пределами страны, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных на территории России.

В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото
В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото
В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото
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В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото
В Узбекистане проходят первые демократические выборы в парламент: фото

Выборы проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана.

Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря в Украине в 86 новообразованных ОТГ начались первые местные выборы.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Узбекистан
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Andria Viktor
Andria Viktor
Какая в Узбекистане демократия-удар по почкам всё решит.
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