"Чуть не взорвался": выживший рассказал о катастрофе самолета в Турции. Видео

Пассажир Альпер Кулу, который был на борту самолета компании Pegasus, разбившегося 5 февраля в Турции, рассказал о пережитой катастрофе.

Видео с пострадавшим в больнице опубликовало ВВС (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Наша скорость при посадке была выше, чем обычно. Прозвучало объявление: "Вы можете включить свои телефоны. Добро пожаловать в Стамбул. Самолет несколько раз качнулся вправо и влево. Затем он подскочил и падал где-то 40 метров, будто с холма. Потом разбился на три части", – поделился мужчина.

Выживший рассказал о катастрофе самолета в Турции

"Я одним из первых вышел из самолета. Произошла серьезная утечка топлива. Пожарные первыми прибыли на место катастрофы. Через мегафон объявили, что есть опасность взрыва самолета, и попросили как можно быстрее выйти. Я поднялся на холм со сломанной рукой и добрался до машин скорой помощи и пожарной службы. Но там было очень много людей с гораздо более серьезными травмами", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолет выкатился за пределы полосы и свалился в овраг. От удара лайнер разорвало на три части. На месте аварии организовали масштабную поисково-спасательную операцию. В разломанном самолете искали людей. В результате ЧП 3 человека погибли и еще 179 – получили ранения.

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