В Тунисе разбился самолет: есть жертвы

В понедельник вечером, 23 апреля, в авиакатастрофе в штате Тунис в Сфаксе погибли двое военнослужащих в результате авиакатастрофы.

Об этом сообщает государственное информационное агентство TAP в Тунисе, пишет Reuters.

Губернатор штата, присутствовавший на месте происшествия, сообщил в своем заявлении: "По предварительным данным самолет упал во время ночной тренировки".

