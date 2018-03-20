В центре Кишинева прогремел взрыв: есть жертвы

Около полудня 20 марта в центре Кишинева прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили ранения.

ЧП случилось в магазине на углу улиц Армянская и Матеевича, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции города.

По предварительной информации, один из покупателей взорвал гранату на входе в магазин.

Новости В Киеве прогремел взрыв в жилом доме

Очевидцы сообщают, что между продавцом магазина и зашедшим туда мужчиной произошел конфликт. Тот якобы попытался забрать товар, не оплатив, но ему отказали.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Центр города оцепили.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Петербурге прогремел взрыв в жилом доме.