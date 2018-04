В Торонто фургон протаранил толпу: есть погибшие, много пострадавших

В Торонто фургон протаранил толпу пешеходов 23 апреля.

По предварительным данным, пострадали от 8 до 10 человек. Об этом сообщает CTVNews со ссылкой на полицию.

По информации News Executive‏, в результате наезда погибли два человека.

"Водитель арендованного коммерческого фургона, который убил по меньшей мере 2 человека и ранил 8 других в Торонто, Канада, находится под стражей, полиция еще не предоставила никаких личных сведений", - отметили в издании.

Инцидент произошел на оживленном перекрестке улицы Йонг и проспекта Финч. На месте происшествия работают экстренные службы.

В связи с происшествием, движение метро было приостановлено. По словам местных жителей, белый фургон удалось остановить. Он стоит на тротуаре с открытыми дверями, территория оцеплена.

В то же время другие местные СМИ сообщают о 8 погибших и 7 пострадавших.

Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 квітня 2018 р.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 квітня 2018 р.

Как сообщал "Обозреватель", 16 апреля в английском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей возле торгового центра Asda. В результате арестовали 80-летнего мужчину, которого подозревали в совершении наезда.

За три дня до этого, похожее происшествие произошло в Испании.