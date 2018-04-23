В Торонто фургон протаранил толпу: есть погибшие, много пострадавших

В Торонто фургон протаранил толпу пешеходов 23 апреля.
По предварительным данным, пострадали от 8 до 10 человек. Об этом сообщает CTVNews со ссылкой на полицию.
По информации News Executive, в результате наезда погибли два человека.
"Водитель арендованного коммерческого фургона, который убил по меньшей мере 2 человека и ранил 8 других в Торонто, Канада, находится под стражей, полиция еще не предоставила никаких личных сведений", - отметили в издании.
Инцидент произошел на оживленном перекрестке улицы Йонг и проспекта Финч. На месте происшествия работают экстренные службы.
В связи с происшествием, движение метро было приостановлено. По словам местных жителей, белый фургон удалось остановить. Он стоит на тротуаре с открытыми дверями, территория оцеплена.
Jeremy Cohn / Twitter
В то же время другие местные СМИ сообщают о 8 погибших и 7 пострадавших.
— News_Executive (@News_Executive) 23 квітня 2018 р.
Chaotic scene on Yonge St. Paramedics treating people everywhere. Some have been pronounced dead on scene. pic.twitter.com/u2RL4BhgQs— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23 квітня 2018 р.
Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl— Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23 квітня 2018 р.
Новость дополняется...
White Van seen plowing into people on #YongeStreet #Toronto injuries everywhere pic.twitter.com/bZFDVdhLz4— Obelix (@henrimiller100) 23 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", 16 апреля в английском Манчестере автомобиль въехал в толпу людей возле торгового центра Asda. В результате арестовали 80-летнего мужчину, которого подозревали в совершении наезда.
За три дня до этого, похожее происшествие произошло в Испании.